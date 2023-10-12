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Манчестер Сити одобрит аренду Филлипса. Игроком интересуется топ-клуб
Альтернатива для Палиньи
instagram.com/kalvinphillips
"Манчестер Сити" готов отпустить Калвина Филлипса в аренду. Полузащитником интересуется "Бавария".
Сообщается, что игрок недоволен своим положением в составе Пепа Гвардиолы, где в стартовом составе за год вышел столько же раз, сколько и в сборной Англии.
В шорт-листе "Баварии" Каливн Филлипс идет после хавбека "Фулхэма" Жоау Палиньи. Ранее сообщалось, что за бразильца придется отдать больше 55 миллиронов фунтов, так как недавно он продлил контракт. "Мюнхенцы" собираются усилить полузащиту в зимнее трансферное окно.
В этом сезоне Филлипс провел за "Сити" 167 минут, выйдя на поле всего в 5 поединках.
More on this: Kalvin Phillips is on Bayern's list next to João Palhinha. The English midfielder is unhappy with his situation - and Manchester City would let him leave the club on loan [@cfbayern] https://t.co/8ou49IWRvU— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) October 12, 2023
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