Бывший игрок МЮ Алан Брэзил: Я слышал, что игроки не принимают Эрика тен Хага. Он им вообще не нравится

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Алан Брэзил поделился информацией из раздевалки "красных дьяволов".

"Это то, что я слышал от игрока "МЮ", который рассказал об этом человеку, которого я очень хорошо знаю. Он сказал, что игроки не принимают тренера. Он им вообще не нравится. По общему мнению, они возмущены тем, как он обошелся с Роналду, и они также говорят, что Санчо - отличный парень, который работает не покладая рук", - приводит слова Брэзила talkSPORT.