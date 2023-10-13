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Бывший игрок МЮ Алан Брэзил: Я слышал, что игроки не принимают Эрика тен Хага. Он им вообще не нравится
Бывший нападающий поделился информацией из раздевалки красных дьяволов
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Алан Брэзил поделился информацией из раздевалки "красных дьяволов".
"Это то, что я слышал от игрока "МЮ", который рассказал об этом человеку, которого я очень хорошо знаю. Он сказал, что игроки не принимают тренера. Он им вообще не нравится. По общему мнению, они возмущены тем, как он обошелся с Роналду, и они также говорят, что Санчо - отличный парень, который работает не покладая рук", - приводит слова Брэзила talkSPORT.
7 октября завершился матч 8-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались "Манчестер Юнайтед" и "Брентфорд". "Манчестер Юнайтед" сумел дожать своего соперника - 2:1.
В текущем чемпионате "Манчестер Юнайтед" идет на десятой строчке в турнирной таблице, набрав 12 очков после восьми туров.
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