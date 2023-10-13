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Арсенал почтит память жертв войны Израиля и ХАМАС. Клуб выпустил заявление
Без проявления лояльности к кому-либо
Getty Images / Global Images Ukraine
"Арсенал" выступил с заявлением о войне Израиля и ХАМАС. Клуб объявил, что почтит память невинных жертв по обе стороны конфликта.
"Мы выражаем наши глубокие соболезнования всем, кто пострадал от атак в Израиле в субботу и разворачивающейся человеческой трагедии прошлой недели, унесшей невинные жизни как в Израиле, так и в секторе Газа. Мы поддерживаем всех наших болельщиков и наши сообщества во всем мире, пострадавшие от этого конфликта.
Мы вспомним всех погибших и отдадим им дань уважения в предстоящих матчах женских и мужских команд против "Астон Виллы" и "Челси", – говорится в заявлении "канониров".
Напомним, что утром 7-го октября ХАМАС прорвал границу Сектора Газа. Палестинские боевики убили и выкрали сотни мирных израильтян. После этого началась ответная операция Израиля, во время проведения которой также пострадали и были убиты, вероятно, мирные жители Сектора Газа.
We express our deep sorrow to all those impacted by the attacks in Israel on Saturday and the unfolding human tragedy of the past week, claiming innocent lives in both Israel and Gaza. We stand alongside all our supporters and our communities worldwide affected by this conflict.… https://t.co/LpkuExf8Kh— Arsenal (@Arsenal) October 13, 2023
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