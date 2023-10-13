Арсенал почтит память жертв войны Израиля и ХАМАС. Клуб выпустил заявление

"Арсенал" выступил с заявлением о войне Израиля и ХАМАС. Клуб объявил, что почтит память невинных жертв по обе стороны конфликта.

"Мы выражаем наши глубокие соболезнования всем, кто пострадал от атак в Израиле в субботу и разворачивающейся человеческой трагедии прошлой недели, унесшей невинные жизни как в Израиле, так и в секторе Газа. Мы поддерживаем всех наших болельщиков и наши сообщества во всем мире, пострадавшие от этого конфликта.

Мы вспомним всех погибших и отдадим им дань уважения в предстоящих матчах женских и мужских команд против "Астон Виллы" и "Челси", – говорится в заявлении "канониров".