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Челси поддержал Израиль в войне с ХАМАС: Мы солидарны с евреями всего мира перед лицом антисемитизма
"Арсенал" и Премьер-лига воздержались от выбора стороны
"Челси" выпустил заявление касаемо войны Израиля с ХАМАС. "Синие" выразили поддержку евреям всего мира, а также пообещали почтить память жертв в Израиле и Газе.
"Футбольный клуб "Челси" чрезвычайно опечален огромными человеческими жертвами, ставшими результатом нападений на Израиль в минувшие выходные.
Мы солидарны с еврейской общиной Лондона и евреями всего мира перед лицом растущей волны антисемитизма, против которой мы давно ведем кампанию.
Мы, как и другие клубы Премьер-лиги, почтим память всех погибших в Израиле и Газе в последние дни на Стэмфорд Бридж, когда будем играть с "Арсеналом", – говорится в заявлении "Челси".
Напомним, что недавно свое заявление опубликовал "Арсенал". В нем клуб пообещал почтить память погибших мирных жителей по обе стороны конфликта.
Chelsea FC is enormously saddened by the huge loss of life following last weekend’s attacks on Israel. We stand with the Jewish community in London and around the world in the face of the rising tide of antisemitism, which we have long campaigned against.— Chelsea FC (@ChelseaFC) October 13, 2023
We will join with our… https://t.co/rJw0pJdaTu
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