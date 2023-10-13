Челси поддержал Израиль в войне с ХАМАС: Мы солидарны с евреями всего мира перед лицом антисемитизма

"Челси" выпустил заявление касаемо войны Израиля с ХАМАС. "Синие" выразили поддержку евреям всего мира, а также пообещали почтить память жертв в Израиле и Газе.

"Футбольный клуб "Челси" чрезвычайно опечален огромными человеческими жертвами, ставшими результатом нападений на Израиль в минувшие выходные. Мы солидарны с еврейской общиной Лондона и евреями всего мира перед лицом растущей волны антисемитизма, против которой мы давно ведем кампанию.



Мы, как и другие клубы Премьер-лиги, почтим память всех погибших в Израиле и Газе в последние дни на Стэмфорд Бридж, когда будем играть с "Арсеналом", – говорится в заявлении "Челси".

Напомним, что недавно свое заявление опубликовал "Арсенал". В нем клуб пообещал почтить память погибших мирных жителей по обе стороны конфликта.