Челси поддержал Израиль в войне с ХАМАС: Мы солидарны с евреями всего мира перед лицом антисемитизма

"Челси" выпустил заявление касаемо войны Израиля с ХАМАС. "Синие" выразили поддержку евреям всего мира, а также пообещали почтить память жертв в Израиле и Газе.

Напомним, что недавно свое заявление опубликовал "Арсенал". В нем клуб пообещал почтить память погибших мирных жителей по обе стороны конфликта.

Chelsea FC is enormously saddened by the huge loss of life following last weekend’s attacks on Israel. We stand with the Jewish community in London and around the world in the face of the rising tide of antisemitism, which we have long campaigned against.



