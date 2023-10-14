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Связан с Барселоной. В новом контракте Бруно Гимараэса есть необычный пункт
Бруно Гимараэса может выкупить Барселона
Как сообщает Sport.es, полузащитник футбольного клуба "Ньюкасл" - Бруно Гимараэс подписал новый контракт, в котором есть специальный пункт. В этом пункте говорится о выкупе в "Барселону".
"Ньюкасл" приобрел бразильского полузащитника в январе 2022 года у французского "Лиона" за 42 млн евро, если каталонский клуб решит выкупить Гимараэса, то сможет это сделать по более низкой цене, нежели другие команды. По информации источника, сумма может составлять от 60 до 70 млн евро.
За время выступления за "Ньюкасл" бразилец провел 67 матчев, забил 11 мячей и отдал восемь гольевых передач.
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