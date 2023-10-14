  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Связан с Барселоной. В новом контракте Бруно Гимараэса есть необычный пункт
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Связан с Барселоной. В новом контракте Бруно Гимараэса есть необычный пункт

Англия
Обновлено
(1 голосов)

Бруно Гимараэса может выкупить Барселона

Связан с Барселоной. В новом контракте Бруно Гимараэса есть необычный пункт

UA-Футбол
Новина українською

Как сообщает Sport.es, полузащитник футбольного клуба "Ньюкасл" - Бруно Гимараэс подписал новый контракт, в котором есть специальный пункт. В этом пункте говорится о выкупе в "Барселону".

"Ньюкасл" приобрел бразильского полузащитника в январе 2022 года у французского "Лиона" за 42 млн евро, если каталонский клуб решит выкупить Гимараэса, то сможет это сделать по более низкой цене, нежели другие команды. По информации источника, сумма может составлять от 60 до 70 млн евро.

За время выступления за "Ньюкасл" бразилец провел 67 матчев, забил 11 мячей и отдал восемь гольевых передач.

По теме
yellow-arrow
Макс Эберль может стать новым спортивным директором Ливерпуля
yellow-arrow
Дайер может вскоре покинуть Тоттенхэм. Тренер не рассчитывает на него
yellow-arrow
Три льва с ротацией побеждают австралийцев. Англия – Австралия 1:0. Обзор матча и видео гола
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Ньюкасл Бруно Гимараэс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Sport.es

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде