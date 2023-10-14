Катарский шейх Джассим сообщил о прекращении попыток приобрести Манчестер Юнайтед

Катарский шейх Джассим бин Хамад Аль-Тани уведомил владельцев "Манчестер Юнайтед" о выходе из процесса приобретения клуба, об этом сообщает Фабрицио Романо.

Предложение за 100% акций клуба почти вдвое превышало рыночную стоимость "Манчестер Юнайтед" в 3,5 миллиарда долларов США. Кроме того, катарец предлагал погасить все долги клуба и осуществить дополнительные инвестиции на сумму 1,5 миллиарда долларов, однако Глейзеры ответили отказом.

Покупатели отказались комментировать эту новость, ссылаясь на "ограничения конфиденциальности", но подтвердили, что вышли из процесса приобретения клуба.

Американец Малколм Глейзер стал владельцем Манчестер Юнайтед в 2005 году.