Джим Рэтклифф сможет влиять на МЮ, если купит его акции

По данным The Athletic, если Джим Рэтклифф приобретёт 25% акций "МЮ", он сможет получить влияние на спортивную деятельность "красных дьяволов".

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После приобретения акций клуба Джим Рэтклифф сможет оказывать давление на Джона Мерто и его подчиненных. Также роль спортивного директора Ричарда Арнольда и главного тренера "МЮ" Эрика тен Хага может быть под вопросом в контексте продолжения работы в этом клубе.

Напомним, что накануне стало известно о том, что катарский шейх Джассим сообщил о прекращении попыток приобрести Манчестер Юнайтед.