Пирс Морган о Роналду и его 46 очков за гол+пас в 2023-м: Но Криштиану якобы был "проблемой" в МЮ

Пирс Морган снова раскритиковал "Манчестер Юнайтед" за отношение к Криштиану Роналду.

Телеведущий прокомментировал пост со статистикой португальца: в 2023 году он провел 42 матча во всех турнирах и совершил 46 результативных действий по системе "гол+пас".

Роналду покинул "МЮ" осенью 2022 года после интервью Пирсу Моргану, в котором раскритиковал клуб и его главного тренера. Сейчас 38-летний форвард играет за саудовский "Аль-Наср".

But he was supposedly ‘the problem’ at United. ????

They should have fired Ten Hag and made @Cristiano captain. https://t.co/n4wsCc3QYY