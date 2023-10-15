Гвардиола три часа убеждал Беллингема перейти в Манчестер Сити, а не в Реал

Пеп Гвардиола 3 часа убеждал Джуда Беллингема перейти в "Манчестер Сити".

По данным Cadena SER, тренер "Манчестер Сити" уверял, что Беллингем сможет играть в родной Англии, а его везде будут ценить и уважать.

Гвардиола отмечал, что победный цикл "Ман Сити" продолжается, а "Реала" завершается. Пеп также утверждал, что АПЛ лучше Ла Лиги в финансовом плане, поэтому у Джуда появятся более мощные спонсоры. Кроме того, по мнению тренера, в "Реале" есть игроки, которые перекроют возможности роста Беллингему.

Беллингем поблагодарил Гвардиолу за интерес, но остался при своем мнении и не отказался от перехода в "Реал". Поняв, что игрок принял решение, Пеп пожелал ему удачи.

Джуд летом перешел из "Боруссии" Дортмунд в "Реал" за 103+31 млн евро. 20-летний англичанин забил 10 голов в 10 матчах за "Мадрид".