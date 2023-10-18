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Челси может подписать Осимхена зимой. Форварду не нравится наставник Наполи
Осимхен может присоединиться к Челси
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Челси" рассматривает возможность подписания Виктора Осимхена. По данным журналиста CBS Sports Бена Джейкобса, "синие" сохраняют интерес к форварду "Наполи".
Возможно, лондонцы попытаются купить его в январе. Утверждается, что нигерийцу не нравится работать под руководством Руди Гарсии, назначенного главным тренером прошлым летом.
Ранее сообщалось, что "Челси" рассчитывает приобрести надежного центрфорварда, и Осимхен - основной вариант. В текущем сезоне игрок забил 6 голов за 8 матчей Серии А.
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