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Тонали признался, что делал ставки на матчи Милана. Ему грозит отстранение от футбола на год

Англия
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Итальянец ставил на результаты матчей Милана

Тонали признался, что делал ставки на матчи Милана. Ему грозит отстранение от футбола на год

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Итальянский полузащитник английского "Ньюкасл Юнайтед" и сборной Италии Сандро Тонали признался, что делал ставки на матчи "Милана" в то время, когда был игроком "россонери". Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, итальянец действительно ставил на результаты матчей "Милана", когда был игроком команды. Но важный момент здесь, что Тонали ставил только на победы "россонери" и в тех играх, в которых не выходил на поле. Соответственно, его ставки никак не повлияли бы на его игру на поле, что является смягчающим обстоятельством в этом деле.

Однако Тонали все еще грозит дисквалификация, но с ее точным сроком все несколько сложнее. Изначально Сандро должен был бы получить более трех лет отстранения за ставки на матчи своей команды, но из-за того, что игрок решил пойти по пути полузащитника "Ювентуса" Николо Фаджоли, активно работая со следствием, он может получить более мягкое наказание, предположительно - один год отстранения от любых матчей, в том числе и в английской Премьер-лиге (АПЛ).

Напомним, ранее в СМИ появились сведения, что Тонали и Дзаньоло могут быть выдвинуты обвинения в совершении нелегальных ставок. В частности, сообщалось, что журналист Фабрицио Корона владеет данными, которые доказывают, что эти футболисты действительно играли на ставках, и уже начал сотрудничество с правоохранительными органами.

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В статье: Ньюкасл Милан Сандро Тонали
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Источник:
gazzetta.it

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