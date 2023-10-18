Сделка по покупке Рэтклиффом 25% акций МЮ отложена до уточнения деталей

На заседании совета директоров "Манчестер Юнайтед", запланированном на четверг, 19 октября, еще не будет принято решение о продаже 25% акций клуба британскому миллиардеру Джиму Рэтклиффу и его консорциуму INEOS, сообщает The Telegraph. Тем не менее, по данным источников издания, переговоры продвигаются достаточно быстро и могут закончиться в течение двух недель.

Сторонам предстоит обсудить вероятную инвестицию Рэтклиффа в размере 1,35 млрд. фунтов, которая предоставит ему немедленный контроль над футбольными операциями клуба. Он стремится заключить сделку как можно скорее, чтобы получить контроль над трансферами уже в январе. Также Рэтклифф по-прежнему настаивает на включении в сделку пунктов, которые позволили бы ему полностью выкупить "МЮ" в долгосрочной перспективе.

Некоторые ключевые фигуры, участвующие в сделке, считают, что шейх Джассим, который намеревался приобрести 100% акций за 5 млрд фунтов, еще не до конца отказался от покупки клуба. Однако источники, близкие к катарцу, сообщили, что на прошлой неделе он сообщил владельцам "МЮ", что вышел из процесса.

69% акций "Манчестер Юнайтед" принадлежит семье Глейзеров. При этом из-за сложной двойной структуры акций они владеют 96% прав при голосованиях.