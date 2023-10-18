Защитник Челси – о Мудрике: Пожалуй, самый быстрый парень, которого я когда-либо видел в футболе

Защитника лондонского "Челси" Бена Чилвелла попросили составить регбийную команду из игроков "синих". Он постепенно отбирал партнеров на соответствующие позиции, а затем дело дошло до вингеров.

"Стерлинг, да, конечно. И Миша, прибережем этого парня для флангов. Он электрический. Мудрик, пожалуй, самый быстрый игрок, которого я когда-либо видел в футболе!"

Таймкод на видео ThreeUK – 01:00:

В текущем клубном сезоне Мудрик сыграл 8 матчей за "Челси, 7 в АПЛ и 1 в Кубке лиги. В поединке против "Фулхэма" в чемпионате Англии Михаил забил свой первый гол за "синих".