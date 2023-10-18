  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Защитник Челси – о Мудрике: Пожалуй, самый быстрый парень, которого я когда-либо видел в футболе
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Защитник Челси – о Мудрике: Пожалуй, самый быстрый парень, которого я когда-либо видел в футболе

Англия
(1 голосов)

Дал четкую характеристику украинцу

Защитник Челси – о Мудрике: Пожалуй, самый быстрый парень, которого я когда-либо видел в футболе

Фото: @mmudryk10

Новина українською

Защитника лондонского "Челси" Бена Чилвелла попросили составить регбийную команду из игроков "синих". Он постепенно отбирал партнеров на соответствующие позиции, а затем дело дошло до вингеров.

"Стерлинг, да, конечно. И Миша, прибережем этого парня для флангов. Он электрический. Мудрик, пожалуй, самый быстрый игрок, которого я когда-либо видел в футболе!"

Таймкод на видео ThreeUK – 01:00:

В текущем клубном сезоне Мудрик сыграл 8 матчей за "Челси, 7 в АПЛ и 1 в Кубке лиги. В поединке против "Фулхэма" в чемпионате Англии Михаил забил свой первый гол за "синих".

Читайте такжеГол Мудрика в ворота Мальты претендует на звание лучшего гола тура в квалификации Евро-2024. ВИДЕО

По теме
yellow-arrow
Реал намерен приобрести двух фланговых защитников. Приоритеты — Рис Джеймс и Альфонсо Дэвис
yellow-arrow
Милан проявляет интерес к Магуайру. Харри зимой готов рассмотреть предложения
yellow-arrow
Миколенко - про Counter-Strike: Все играют. Саня Зинченко, Шапаренко, Миша Мудрик
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Челси (Лондон) Михаил Мудрик Бен Чилвелл
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде