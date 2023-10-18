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Защитник Челси – о Мудрике: Пожалуй, самый быстрый парень, которого я когда-либо видел в футболе
Дал четкую характеристику украинцу
Фото: @mmudryk10
Защитника лондонского "Челси" Бена Чилвелла попросили составить регбийную команду из игроков "синих". Он постепенно отбирал партнеров на соответствующие позиции, а затем дело дошло до вингеров.
"Стерлинг, да, конечно. И Миша, прибережем этого парня для флангов. Он электрический. Мудрик, пожалуй, самый быстрый игрок, которого я когда-либо видел в футболе!"
Таймкод на видео ThreeUK – 01:00:
Watch @BenChilwell & @BrianODriscoll choose their rugby starting XV Chelsea dream team????— Three UK (@ThreeUK) October 18, 2023
Any changes you would make? #ConnectWith #ChelseaFC pic.twitter.com/yV6DJAgYmn
В текущем клубном сезоне Мудрик сыграл 8 матчей за "Челси, 7 в АПЛ и 1 в Кубке лиги. В поединке против "Фулхэма" в чемпионате Англии Михаил забил свой первый гол за "синих".
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