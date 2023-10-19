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Ливерпуль и Челси готовы побороться за Мбаппе, если Килиан не продлит контракт с ПСЖ
Но Реал пока что остается главным претендентом на форварда
Фото: Paris Saint-Germain, Twitter
"Ливерпуль" и "Челси" готовы вступить в борьбу за
Скоро Мбаппе должен решить, будет ли он продлевать контракт с "ПСЖ" еще на один сезон, однако есть большая вероятность, что этого не произойдет. Все указывает на то, что француз намерен подписать соглашение с мадридским "Реалом", но "Ливерпуль" и "Челси" также готовы побороться за нападающего. Окружению футболиста уже известны варианты выступления в АПЛ, и они не исключают этот вариант.
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Отмечается, что "Реал" остается главным претендентом на Мбаппе, однако Файза Ламари, мама и агент Мбаппе, имеет очень близкие отношения с "Ливерпулем", который будет готов удовлетворить финансовые запросы игрока.
"Челси" проявляет интерес, опираясь на хорошие отношения нынешнего тренера Маурисио Почеттино с Килианом - они работали вместе в "ПСЖ" и до сих пор поддерживают связь. Кроме того, мадридцы не собираются противостоять предложениям клубов АПЛ, если они будут значительно более выгодными с финансовой точки зрения.
Также есть информация, что "Манчестер Сити" и "Ньюкасл" очень ценят игру француза, но не намерены бороться за Килиана.
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