Гвардиола: Де Дзерби - идеальный кандидат, чтобы заменить меня в Манчестер Сити

Пеп Гвардиола считает, что Де Дзерби является идеальным кандидатом на замену ему в "Манчестер Сити". The Telegraph сообщает, что наставник "горожан" в матче 32-го тура прошлого сезона против "Брайтона" обратился к трем игрокам "чаек" в подтрибунном помещении. Испанец сказал, что - Роберто это следующий тренер "Манчестер Сити".

Контракт Гвардиолы на "Этихаде" действует до конца следующего сезона. В случае, если руководству клуба удастся подписать новое соглашение - это станет четвертым продлением контракта для 52-летнего тренера за время пребывания в клубе. Наставник руководит командой с лета 2016-го. Де Дзерби же присоединился к "чайкам" в сентябре прошлого года.

"Манчестер Сити" встретится с "Брайтоном уже завтра. Поединок начнется в 17:00.