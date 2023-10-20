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Гвардиола: Де Дзерби - идеальный кандидат, чтобы заменить меня в Манчестер Сити
Пеп высоко оценил наставника Брайтона
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Пеп Гвардиола считает, что Де Дзерби является идеальным кандидатом на замену ему в "Манчестер Сити". The Telegraph сообщает, что наставник "горожан" в матче 32-го тура прошлого сезона против "Брайтона" обратился к трем игрокам "чаек" в подтрибунном помещении. Испанец сказал, что - Роберто это следующий тренер "Манчестер Сити".
Контракт Гвардиолы на "Этихаде" действует до конца следующего сезона. В случае, если руководству клуба удастся подписать новое соглашение - это станет четвертым продлением контракта для 52-летнего тренера за время пребывания в клубе. Наставник руководит командой с лета 2016-го. Де Дзерби же присоединился к "чайкам" в сентябре прошлого года.
"Манчестер Сити" встретится с "Брайтоном уже завтра. Поединок начнется в 17:00.
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