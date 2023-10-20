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Гвардиола о Калвине Филлипсе: До зимы он в Сити. Что будет дальше? Никто не знает
Готов продать опорного полузащитника?
instagram.com/kalvinphillips
Гвардиола ответил на вопросы журналистов о будущем полузащитника "Манчестер Сити" Калвина Филлипса:
"До зимы Калвин в Сити... Когда откроется трансферное окно, никто не знает, что может произойти. В матчах, когда царит небольшой хаос, Филлипс идеален", - сказал главный тренер "горожан".
Недавно английский полузащитник заявил, что в ближайшее время планирует решить свое будущее:
"Знаю, что мне нужно играть матчи, выступать каждую неделю. В ближайшее время решу по поводу своего будущего в "Манчестер Сити". Хочу играть в футбол и как можно больше. За последние полтора года у меня не было такой возможности из-за травм и других факторов. Над этим надо задуматься. К счастью, у меня будет шанс, но если нет - придется принять другие решения", - сказал Филлипс.
Игроком интересуются "Ньюкасл" и "Ювентус", из-за дисквалификации Сандро Тонали и Николо Фаджоли.
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