Гвардиола о Калвине Филлипсе: До зимы он в Сити. Что будет дальше? Никто не знает

Гвардиола ответил на вопросы журналистов о будущем полузащитника "Манчестер Сити" Калвина Филлипса:

Недавно английский полузащитник заявил, что в ближайшее время планирует решить свое будущее:

"Знаю, что мне нужно играть матчи, выступать каждую неделю. В ближайшее время решу по поводу своего будущего в "Манчестер Сити". Хочу играть в футбол и как можно больше. За последние полтора года у меня не было такой возможности из-за травм и других факторов. Над этим надо задуматься. К счастью, у меня будет шанс, но если нет - придется принять другие решения", - сказал Филлипс.