Гвардиола: Золотой мяч должен состоять из двух категорий. Одна для Месси, а вторая для других игроков

Главный тренер " Манчестер Сити " Пеп Гвардиола выбрал своего фаворита на "Золотой мяч-2023".

Главный тренер считает, что при нынешних обстоятельствах в футболе мало одной награды.

"Я всегда говорил, что Золотой мяч должен состоять из двух категорий. Одна для Месси, а вторая для других, так что Холланд должен быть победителем. Так или иначе, мы выиграли требл, и он забил 50 миллионов голов, но, конечно, Месси…

Худший сезон Месси - это лучший сезон других игроков, поэтому они оба заслужили это. Ну что я могу сказать?", - сказал Гвардиола.