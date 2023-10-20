  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Гвардиола: Золотой мяч должен состоять из двух категорий. Одна для Месси, а вторая для других игроков
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гвардиола: Золотой мяч должен состоять из двух категорий. Одна для Месси, а вторая для других игроков

Англия
(1 голосов)

Пеп высказал свою думку, кто в этом году должен взять Золотой мяч

Гвардиола: Золотой мяч должен состоять из двух категорий. Одна для Месси, а вторая для других игроков

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола выбрал своего фаворита на "Золотой мяч-2023".

Главный тренер считает, что при нынешних обстоятельствах в футболе мало одной награды.

"Я всегда говорил, что Золотой мяч должен состоять из двух категорий. Одна для Месси, а вторая для других, так что Холланд должен быть победителем. Так или иначе, мы выиграли требл, и он забил 50 миллионов голов, но, конечно, Месси…

Худший сезон Месси - это лучший сезон других игроков, поэтому они оба заслужили это. Ну что я могу сказать?", - сказал Гвардиола.

По теме
yellow-arrow
Гвардиола о Калвине Филлипсе: До зимы он в Сити. Что будет дальше? Никто не знает
yellow-arrow
Брайтон подписал новое соглашение с Каору Митомой
yellow-arrow
Гвардиола: Де Дзерби - идеальный кандидат, чтобы заменить меня в Манчестер Сити
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лионель Месси Хосеп Гвардиола Золотой мяч Манчестер Сити Эрлинг Холанд
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
BBC

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Spokoyno (Київ)
20.10.2023 в 18:16
Ну так як колись на конкурсах визначали хто третій, другий та перший... Може бути будь-хто Проте найкращий володар ГРАН-ПРІ Ліонель МЕССІ Утім на жаль ЕРА безапеляційної переваги Лео за рік, два закінчується
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде