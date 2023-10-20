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Гвардиола: Золотой мяч должен состоять из двух категорий. Одна для Месси, а вторая для других игроков
Пеп высказал свою думку, кто в этом году должен взять Золотой мяч
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "
Главный тренер считает, что при нынешних обстоятельствах в футболе мало одной награды.
"Я всегда говорил, что Золотой мяч должен состоять из двух категорий. Одна для Месси, а вторая для других, так что Холланд должен быть победителем. Так или иначе, мы выиграли требл, и он забил 50 миллионов голов, но, конечно, Месси…
Худший сезон Месси - это лучший сезон других игроков, поэтому они оба заслужили это. Ну что я могу сказать?", - сказал Гвардиола.
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