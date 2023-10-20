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Артета - о потерянном титуле: Я ужасный неудачник
Арсенал лидировал в турнирной таблице чемпионата Англии в течение 248 дней, но не взял титул
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер лондонского "
"Я ужасный неудачник. Я действительно был разочарован тем, что мы не выиграли Премьер-лигу, когда имели на это такой большой шанс. Я виню в этом себя и думал о том, правильный ли я человек, чтобы вывести "Арсенал" на новый уровень", - сказал Артета.
Напомним, что в прошлом сезоне "Арсенал" лидировал в турнирной таблице чемпионата Англии в течение 248 дней, но в итоге пропустил вперед себя "Манчестер Сити", который выиграл свой 3-й чемпионский титул подряд.
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