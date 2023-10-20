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Артета - о потерянном титуле: Я ужасный неудачник

Англия
(1 голосов)

Арсенал лидировал в турнирной таблице чемпионата Англии в течение 248 дней, но не взял титул

Артета - о потерянном титуле: Я ужасный неудачник

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета прокомментировал потерянный в прошлом сезоне чемпионский титул.

"Я ужасный неудачник. Я действительно был разочарован тем, что мы не выиграли Премьер-лигу, когда имели на это такой большой шанс. Я виню в этом себя и думал о том, правильный ли я человек, чтобы вывести "Арсенал" на новый уровень", - сказал Артета.

Напомним, что в прошлом сезоне "Арсенал" лидировал в турнирной таблице чемпионата Англии в течение 248 дней, но в итоге пропустил вперед себя "Манчестер Сити", который выиграл свой 3-й чемпионский титул подряд.

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В статье: Арсенал (Лондон) Микель Артета
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Комментарии (1)
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gonganvilla (Володимир)
20.10.2023 в 21:18
Це не ти невдаха.Це Ман Сіті зараз найкраща команда світуЯк би не Ман Сіті Ліверпуль вже б був 3 рази чемпіоном Англії
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