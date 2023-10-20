Артета - о потерянном титуле: Я ужасный неудачник

Главный тренер лондонского " Арсенала " Микель Артета прокомментировал потерянный в прошлом сезоне чемпионский титул.

"Я ужасный неудачник. Я действительно был разочарован тем, что мы не выиграли Премьер-лигу, когда имели на это такой большой шанс. Я виню в этом себя и думал о том, правильный ли я человек, чтобы вывести "Арсенал" на новый уровень", - сказал Артета.