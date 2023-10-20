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Мудрик против Зинченко. Челси – Арсенал. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 9-го тура АПЛ

Англия
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Мудрик против Зинченко. Челси – Арсенал. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 9-го тура АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол организует комментарий поединка 9-го тура чемпионата Англии между двумя командами из Лондона – "Челси" и "Арсеналом".

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Михаил Мудрик на "Стэмфорд Бридж" ждет Александра Зинченко. Вторая команда первенства едет в гости к 11-му коллективу турнирной таблицы. Сможет ли банда Почеттино преподнести сюрприз мощному "Арсеналу" Артеты? Забьет ли Мудрик? А Зинченко? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 21 октября – в 19:25 по киевскому времени.

Комментатор: Юрий Дрога

Режиссер трансляции: Влад Петрушевский

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В статье: Арсенал (Лондон) Челси (Лондон) Александр Зинченко Михаил Мудрик Трансляция Аудио онлайн стрим смотреть футбол онлайн
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