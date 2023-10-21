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Челси – Арсенал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия
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Лондонское дерби с украинским окрасом

Челси – Арсенал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Подопечные Маурисио Почеттино только набрали победную ходу, но их победы добывались против команд, которые и близко не соответствуют уровню "Арсенала". Это настоящее испытание для "Челси" и Михаила Мудрика в частности.

А что касается команды Артеты, то они вместе с Александром Зинченко жаждут вернуться на первое место и потенциальная победа на "Стэмфорд Бридж" очень им в этом поможет.

Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени в субботу, 21 октября.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на эксклюзивно на платформе Setanta Sports по подписке.

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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В статье: Арсенал (Лондон) Английская Премьер-лига Чемпионат Англии Маурисио Почеттино Микель Артета Челси (Лондон) АПЛ Александр Зинченко Михаил Мудрик
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