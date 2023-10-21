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Челси – Арсенал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Лондонское дерби с украинским окрасом
Getty Images / Global Images Ukraine
Подопечные Маурисио Почеттино только набрали победную ходу, но их победы добывались против команд, которые и близко не соответствуют уровню "Арсенала". Это настоящее испытание для "Челси" и Михаила Мудрика в частности.
А что касается команды Артеты, то они вместе с Александром Зинченко жаждут вернуться на первое место и потенциальная победа на "Стэмфорд Бридж" очень им в этом поможет.
Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени в субботу, 21 октября.
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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на эксклюзивно на платформе Setanta Sports по подписке.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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