Челси – Арсенал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Подопечные Маурисио Почеттино только набрали победную ходу, но их победы добывались против команд, которые и близко не соответствуют уровню "Арсенала". Это настоящее испытание для "Челси" и Михаила Мудрика в частности.

А что касается команды Артеты, то они вместе с Александром Зинченко жаждут вернуться на первое место и потенциальная победа на "Стэмфорд Бридж" очень им в этом поможет.

Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени в субботу, 21 октября.

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