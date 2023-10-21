Шеффилд Юнайтед – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 21.10.23

Английская Премьер-лига, девятый тур

21 октября, 22:00. "Бремолл Лейн" (Шеффилд)

Главный арбитр: Майкл Оливер

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Субботние матчи девятого тура АПЛ насыщены на поединки команд, выступающих в еврокубках. В частности, лига решила вынести на отдельный временной слот встречу "Манчестер Юнайтед". “Манкунианцы” в заключительном матче дня встретятся с командой, которая за восемь туров набрала один зачетный пункт. Будут ли у подопечных тен Хага проблемы и здесь?

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Новости Шеффилд Юнайтед

Подъем из Чемпионшипа явно не удался, ведь у команды Хекингботтома есть реальные шансы снова опуститься в низший дивизион. Из восьми первых матчей АПЛ "клинки" уступили в семи и только однажды сыграли вничью. Этот счастливый момент случился еще 2 сентября на собственном стадионе против тоже не слишком мощного сейчас “Эвертона”. Также "Шеффилд" вылетел из Кубка лиги, уступив дома "Линкольну" из третьего дивизиона.

В прошлом туре команда играла против "Фулхэма". Впервые за три матча ей удалось забить, однако все равно благодаря автоголу соперника. В конце концов было зафиксировано очередное поражение. Следует отметить и настоящий провал, датированный 24 сентября. Тогда "Ньюкасл" победил 8:0, уничтожив ворота Фодерингема. В общей сложности "Шеффилд" в этом сезоне АПЛ пропустил 22 гола – больше нет ни у кого.

Кадры хозяев

Большой лазарет у клинков. Иган, Бэшем, Джебинсон, Дэвис, Лоу, Ноорингтон-Дэвис точно вне игры. Также под вопросом участие Озборна, Осулы и Балдока. Не позавидуешь Хекингботтому.

Новости Манчестер Юнайтед

“Манкунианцы” любят качели. Стабильность – это очевидно не о них. В частности это ярко выделяется в недавних матчах против “Кристал Пэлас”. Сначала МЮ победил "стекольщиков" дома со счетом 3:0 в Кубке лиги, а через несколько дней при тех же обстоятельствах, однако в АПЛ, уступил 0:1. Дальше последовало еще одно болезненное поражение на "Олд Траффорд" от "Галатасарая", однако в прошлом туре настоящее чудо спасло "красных дьяволов" от позора.

До 90+2 минуты "Брентфорд" побеждал команду тен Хага в гостевом матче. Этот матч мог завершиться третьим подряд домашним поражением – историческое "достижение". Однако в игру вмешался Мактоминей. Через несколько минут после выхода на замену он оформил дубль и принес победу "манкунианцам". Но даже с тремя набранными очками они занимают 10-е место в турнирной таблице.

Кадры гостей

Лазарет "красных дьяволов" тоже переполнен. Особенно это касается защитников. Маласия и Мартинес точно сегодня не сыграют. Варан, Шоу, Регилон и Уан-Биссака еще не полностью готовы, однако уже приближаются к восстановлению. Также вне игры Казэмиро (травма) и Санчо (решения тен Хага). Рискует не сыграть и Амбрабат.

Последние пять матчей Шеффилд Юнайтед и Манчестер Юнайтед

Последние пять встреч хозяев

07.10. Фулхэм – Шеффилд Юнайтед 3:1 (АПЛ)

30.09. Вест Хэм – Шеффилд Юнайтед 2:0 (АПЛ)

24.09. Шеффилд Юнайтед – Ньюкасл 0:8 (АПЛ)

16.09. Тоттенхэм – Шеффилд Юнайтед 2:1 (АПЛ)

02.09. Шеффилд Юнайтед – Эвертон 2:2 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

07.10. Манчестер Юнайтед – Брентфорд 2:1 (АПЛ)

03.10. Манчестер Юнайтед – Галатасарай 2:3 (ЛЧ)

30.09. Манчестер Юнайтед – Кристал Пэлас 0:1 (АПЛ)

26.09. Манчестер Юнайтед – Кристал Пэлас 3:0 (Кубок лиги)

23.09. Бернли – Манчестер Юнайтед 0:1 (АПЛ)

Последние пять личных встреч между соперниками

27.01.21. Манчестер Юнайтед – Шеффилд Юнайтед 1:2 (АПЛ)

17.12.20. Шеффилд Юнайтед – Манчестер Юнайтед 2:3 (АПЛ)

24.06.20. Манчестер Юнайтед – Шеффилд Юнайтед 3:0 (АПЛ)

24.11.19. Шеффилд Юнайтед – Манчестер Юнайтед 3:3 (АПЛ)

09.01.16. Манчестер Юнайтед – Шеффилд Юнайтед 1:0 (Кубок лиги)

Турнирная таблица чемпионата Англии

# КОМАНДА И В Н П З - П ОЧКИ 1 Тоттенхэм 8 6 2 0 18 - 8 20 2 Арсенал 8 6 2 0 16 - 6 20 3 Манчестер Сити 8 6 0 2 17 - 6 18 4 Ливерпуль 8 5 2 1 18 - 9 17 5 Астон Вилла 8 5 1 2 19 - 12 16 6 Брайтон энд Хоув Альбион 8 5 1 2 21 - 16 16 7 Вест Хэм Юнайтед 8 4 2 2 15 - 12 14 8 Ньюкасл 8 4 1 3 20 - 9 13 9 Кристал Пэлас 8 3 3 2 7 - 7 12 10 Манчестер Юнайтед 8 4 0 4 9 - 12 12 11 Челси 8 3 2 3 11 - 7 11 12 Фулхэм 8 3 2 3 8 - 13 11 13 Ноттингем Форест 8 2 3 3 8 - 10 9 14 Вулверхэмптон 8 2 2 4 9 - 14 8 15 Брентфорд 8 1 4 3 11 - 12 7 16 Эвертон 8 2 1 5 9 - 12 7 17 Лутон Таун 8 1 1 6 6 - 15 4 18 Бернли 8 1 1 6 7 - 20 4 19 Борнмут 8 0 3 5 5 - 18 3 20 Шеффилд Юнайтед 8 0 1 7 6 - 22 1

Ставки и коэффициенты на матч Шеффилд Юнайтед – Манчестер Юнайтед

Прогноз матча Шеффилд Юнайтед – Манчестер Юнайтед от UA-Football

Хотя и МЮ находится на 10-й позиции в чемпионате, однако к той же зоны Лиги чемпионов всего пять очков. При хороших результатах за несколько туров можно отыграть такой разрыв. Сегодня как раз тот матч, когда “манкунианцы” точно должны набирать очки. "Шеффилду" также нужны зачетные пункты, но возможности команды совсем не совпадают с уровнем АПЛ. Прогноз: Победа Манчестер Юнайтед в два или более мяча (Кф 2,1).