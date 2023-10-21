Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ливерпуль - Эвертон: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Мерсисайдское дерби – смотреть прямую трансляцию
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Матч "Ливерпуля" с "Эвертоном" – это всегда зрелищное противостояние, какие бы места команды не занимали в турнирной таблице Премьер-лиге.
- Всі новини футболу.
Підписуйтесьна телеграм UA-Футбол
Чемпионат Англии, девятый тур
21 октября 2023. Ливерпуль, "Энфилд"
"Ливерпуль" 14:30 "Эвертон"
Телетрансляція – Setanta Sports
Трансляція матчу Ліверпуль - ЕвертонСмотреть трансляцию
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Более полусотни ББМ. Генштаб подытожил потери россиян за минувшие сутки
- Цыганков возвращается, Кривбасс лидирует, экс-игрок Металлиста ловит бан за допинг. Главные новости за 20 октября
- Российский военный транспортник Ил-76 вспыхнул во время взлета в Душанбе. ФОТО
- Защитник Челси – о Мудрике: Пожалуй, самый быстрый парень, которого я когда-либо видел в футболе
- Красотка дня. Очаровательная жена героя сборной Украины Артема Довбика. ФОТО
- Красотка дня. Эффектная подруга лидера сборной Венесуэлы, который остановил Бразилию. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн