В АПЛ пройдет матч на сочельник

Впервые с 1995 года матч Английской Премьер-лиги выпадет на сочельник

Матч 18 тура Английской премьер-лиги "Вулверхэмптон" - "Челси" перенесли с 23 декабря на 24, решение было принято в рамках интересов телевещателя.

Конечно многие высказали критику по поводу этого решения, но скорее всего решение не изменится и игрокам придется играть в сочельник.