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В АПЛ пройдет матч на сочельник
Из-за интересов телевещателя матч АПЛ перенесли на 24 декабря
Фото: newsatden.co.uk
Впервые с 1995 года матч Английской Премьер-лиги выпадет на сочельник
Матч 18 тура Английской премьер-лиги "Вулверхэмптон" - "Челси" перенесли с 23 декабря на 24, решение было принято в рамках интересов телевещателя.
Конечно многие высказали критику по поводу этого решения, но скорее всего решение не изменится и игрокам придется играть в сочельник.
‘Unwanted present’: rescheduling of Wolves v Chelsea to Christmas Eve criticised https://t.co/8AEvlJzBC4— Guardian sport (@guardian_sport) October 20, 2023
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