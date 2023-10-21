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В АПЛ пройдет матч на сочельник

Англия
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Из-за интересов телевещателя матч АПЛ перенесли на 24 декабря

В АПЛ пройдет матч на сочельник

Фото: newsatden.co.uk

UA-Футбол
Новина українською

Впервые с 1995 года матч Английской Премьер-лиги выпадет на сочельник

Матч 18 тура Английской премьер-лиги "Вулверхэмптон" - "Челси" перенесли с 23 декабря на 24, решение было принято в рамках интересов телевещателя.

Конечно многие высказали критику по поводу этого решения, но скорее всего решение не изменится и игрокам придется играть в сочельник.

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В статье: Английская Премьер-лига Вулверхэмптон Челси (Лондон)
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