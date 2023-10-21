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Манчестер Сити - Брайтон: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Гвардиола против одного из своих самых любимых тренеров – смотреть прямую трансляцию
Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Сити" проиграл два последних матчах в АПЛ. Свою не самую лучшую серию "горожане" постараются прервать в матче с симпатичным "Брайтоном" Де Дзерби.
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Чемпионат Англии, девятый тур
21 октября 2023. Манчестер, "Этихад"
"Манчестер Сити" 17:00 "Брайтон"
Телетрансляція – Setanta Sports
Трансляція матчу Манчестер Сіті - БрайтонСмотреть трансляцию
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