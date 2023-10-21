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Манчестер Сити - Брайтон: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Англия
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Гвардиола против одного из своих самых любимых тренеров – смотреть прямую трансляцию

Манчестер Сити - Брайтон: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Манчестер Сити" проиграл два последних матчах в АПЛ. Свою не самую лучшую серию "горожане" постараются прервать в матче с симпатичным "Брайтоном" Де Дзерби.

Чемпионат Англии, девятый тур

21 октября 2023. Манчестер, "Этихад"

"Манчестер Сити" 17:00 "Брайтон"

Телетрансляція – Setanta Sports

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Трансляція матчу Манчестер Сіті - Брайтон
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В статье: АПЛ Манчестер Сити Пеп Гвардиола Роберто Де Дзерби Где смотреть футбол смотреть футбол онлайн
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