"Думаю, команда чувствует уверенность" - Маурисио Почеттино прокомментировал ситуацию в команде перед матчем с Арсеналом

Перед матчем с "Арсеналом" тренер лондонского "Челси" - Маурисио Почеттино высказался что "Челси" не готов к игре с "Арсеналом" из-за паузы на матчах сборных.

Не было 80% игроков. У меня одна тренировка на подготовку к "Арсеналу". Из основы – только Тиаго Силва, Рахим Стерлинг и Марк Кукурелья. Конечно, Роберт Санчес. С одной стороны мы познакомились со многими молодыми талантами из академии.

Также Почеттино рассказал о темпе "Челси":

Да, было обидно терять набранный темп. Теперь мы должны выстроить новый. Думаю, команда чувствует уверенность, у игроков теперь не такое настроение, как месяц назад. Позитива много.

Напомним, сегодня в 19:30 "Челси" встретиться с "Арсеналом".