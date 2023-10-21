Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Думаю, команда чувствует уверенность" - Маурисио Почеттино прокомментировал ситуацию в команде перед матчем с Арсеналом
Маурисио Почеттино про матч с Арсеналом
Фото: chelseafc.com
Перед матчем с "Арсеналом" тренер лондонского "Челси" - Маурисио Почеттино высказался что "Челси" не готов к игре с "Арсеналом" из-за паузы на матчах сборных.
Не было 80% игроков. У меня одна тренировка на подготовку к "Арсеналу". Из основы – только Тиаго Силва, Рахим Стерлинг и Марк Кукурелья. Конечно, Роберт Санчес. С одной стороны мы познакомились со многими молодыми талантами из академии.
Также Почеттино рассказал о темпе "Челси":
Да, было обидно терять набранный темп. Теперь мы должны выстроить новый. Думаю, команда чувствует уверенность, у игроков теперь не такое настроение, как месяц назад. Позитива много.
Напомним, сегодня в 19:30 "Челси" встретиться с "Арсеналом".
Популярное сейчас
- Черноморец - Минай: где и когда смотреть онлайн матч УПЛ
- Более полусотни ББМ. Генштаб подытожил потери россиян за минувшие сутки
- Шахтер — ЛНЗ. Анонс и прогноз матча УПЛ на 21.10.2023
- Гвардиола: Де Дзерби - идеальный кандидат, чтобы заменить меня в Манчестер Сити
- Самая сексуальная футболистка мира привела фанатов в восторг эффектными фото в бикини. ФОТО
- Ирина Морозюк впечатлила фанатов эффектным поцелуем с бывшей женой Мандзюка. ФОТО