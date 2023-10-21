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"Думаю, команда чувствует уверенность" - Маурисио Почеттино прокомментировал ситуацию в команде перед матчем с Арсеналом

Англия
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Маурисио Почеттино про матч с Арсеналом

"Думаю, команда чувствует уверенность" - Маурисио Почеттино прокомментировал ситуацию в команде перед матчем с Арсеналом

Фото: chelseafc.com

UA-Футбол
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Перед матчем с "Арсеналом" тренер лондонского "Челси" - Маурисио Почеттино высказался что "Челси" не готов к игре с "Арсеналом" из-за паузы на матчах сборных.

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Не было 80% игроков. У меня одна тренировка на подготовку к "Арсеналу". Из основы – только Тиаго Силва, Рахим Стерлинг и Марк Кукурелья. Конечно, Роберт Санчес. С одной стороны мы познакомились со многими молодыми талантами из академии.

Также Почеттино рассказал о темпе "Челси":

Да, было обидно терять набранный темп. Теперь мы должны выстроить новый. Думаю, команда чувствует уверенность, у игроков теперь не такое настроение, как месяц назад. Позитива много.

Напомним, сегодня в 19:30 "Челси" встретиться с "Арсеналом".

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В статье: Арсенал (Лондон) Маурисио Почеттино Челси (Лондон)
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Источник:
Football London

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