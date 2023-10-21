  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Ушел из жизни легенда футбола Бобби Чарльтон
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ушел из жизни легенда футбола Бобби Чарльтон

Англия
(1 голосов)

Чемпион мира в составе сборной Англии и икона "Ман Юнайтед"

Ушел из жизни легенда футбола Бобби Чарльтон

Twitter Manchester United

Новина українською

Официальный сайт "Манчестер Юнайтед" сообщил, что в возрасте 86 лет из жизни ушел один из самых легендарный футболистов в истории клуба Бобби Чарльтон.

Бобби скончался рано утром в субботу, в окружении своей семьи.

Английский нападающий был выпускником юношеской академии "МЮ". В футболке "красных дьяволов" сэр Бобби провел 17 лет. За это время Чарльтон провел 758 матчей и забил 249 голов. В составе "МЮ" форвард выиграл Кубок европейских чемпионов, трижды становился чемпионом Англии и становился обладателем Кубка Англии.

В составе национальной сборной Бобби выиграл чемпионат мира 1966-го года, который до сих пор остается единственным в истории "трех львов". За английскую сборную Чарльтон сыграл 106 поединков и записал на свой счет 49 забитых мячей.

"Манчестер Юнайтед" в трауре из-за смерти сэра Бобби Чарльтона, одного из самых выдающихся и любимых игроков в истории нашего клуба.

Сэр Бобби был героем для миллионов людей не только в "Манчестере" или Соединенном Королевстве, но и во всем мире, где играют в футбол.

Он вызывал восхищение не только своим спортивным мастерством и честностью, но и выдающимися качествами футболиста. Сэр Бобби навсегда останется в нашей памяти как гигант игры.

После завершения карьеры он продолжал с честью служить клубу в качестве директора на протяжении 39 лет.

Его беспрецедентные достижения, характер и служение навсегда вошли в историю "Манчестер Юнайтед" и английского футбола, а его наследие продолжит жить благодаря деятельности Фонда сэра Бобби Чарльтона, меняющего жизни людей. Клуб выражает искренние соболезнования его жене, дочерям и внукам, а также всем, кто его любил", - говорится в сообщении "Ман Юнайтед".

По теме
yellow-arrow
Ярмолюк дебютировал в АПЛ
yellow-arrow
Мудрик и Зинченко в стартовом составе на дерби Челси - Арсенал
yellow-arrow
Мудрик или Зинченко? Челси - Арсенал. Текстовая трансляция матча АПЛ
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бобби Чарльтон Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
manutd.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лекарь (село Дарниця)
21.10.2023 в 18:52
Сумна новина.
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде