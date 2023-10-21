Ушел из жизни легенда футбола Бобби Чарльтон

Официальный сайт "Манчестер Юнайтед" сообщил, что в возрасте 86 лет из жизни ушел один из самых легендарный футболистов в истории клуба Бобби Чарльтон.

Бобби скончался рано утром в субботу, в окружении своей семьи.

Английский нападающий был выпускником юношеской академии "МЮ". В футболке "красных дьяволов" сэр Бобби провел 17 лет. За это время Чарльтон провел 758 матчей и забил 249 голов. В составе "МЮ" форвард выиграл Кубок европейских чемпионов, трижды становился чемпионом Англии и становился обладателем Кубка Англии.

В составе национальной сборной Бобби выиграл чемпионат мира 1966-го года, который до сих пор остается единственным в истории "трех львов". За английскую сборную Чарльтон сыграл 106 поединков и записал на свой счет 49 забитых мячей.