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Ушел из жизни легенда футбола Бобби Чарльтон
Чемпион мира в составе сборной Англии и икона "Ман Юнайтед"
Twitter Manchester United
Официальный сайт "Манчестер Юнайтед" сообщил, что в возрасте 86 лет из жизни ушел один из самых легендарный футболистов в истории клуба Бобби Чарльтон.
Бобби скончался рано утром в субботу, в окружении своей семьи.
Английский нападающий был выпускником юношеской академии "МЮ". В футболке "красных дьяволов" сэр Бобби провел 17 лет. За это время Чарльтон провел 758 матчей и забил 249 голов. В составе "МЮ" форвард выиграл Кубок европейских чемпионов, трижды становился чемпионом Англии и становился обладателем Кубка Англии.
В составе национальной сборной Бобби выиграл чемпионат мира 1966-го года, который до сих пор остается единственным в истории "трех львов". За английскую сборную Чарльтон сыграл 106 поединков и записал на свой счет 49 забитых мячей.
"Манчестер Юнайтед" в трауре из-за смерти сэра Бобби Чарльтона, одного из самых выдающихся и любимых игроков в истории нашего клуба.
Сэр Бобби был героем для миллионов людей не только в "Манчестере" или Соединенном Королевстве, но и во всем мире, где играют в футбол.
Он вызывал восхищение не только своим спортивным мастерством и честностью, но и выдающимися качествами футболиста. Сэр Бобби навсегда останется в нашей памяти как гигант игры.
После завершения карьеры он продолжал с честью служить клубу в качестве директора на протяжении 39 лет.
Его беспрецедентные достижения, характер и служение навсегда вошли в историю "Манчестер Юнайтед" и английского футбола, а его наследие продолжит жить благодаря деятельности Фонда сэра Бобби Чарльтона, меняющего жизни людей. Клуб выражает искренние соболезнования его жене, дочерям и внукам, а также всем, кто его любил", - говорится в сообщении "Ман Юнайтед".
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