АПЛ. Челси – Арсенал 2:2. Футбольный спектакль с украинским следом

Лондонское дерби в последние годы содержало в себе настолько мало интриги, что вся красота вывески матча между "Челси" и "Арсеналом" понемногу исчезала. "Канониры" уже несколько лет являются чрезвычайно сложным соперником для кризисных "пенсионеров", которые просто не знают как справиться с подопечными Микеля Артеты. Впрочем сегодня мы увидели настоящий бой между двумя командами, а не избиение более слабых. Этот матч снова заиграл яркими красками, которыми оба клуба так хотят покрасить Лондон.

Среди сюрпризов по стартовым составам, то у "Арсенала" это выход Жоржиньо, а не Томаса Партея. Относительно "Челси", то это не выход в старте Акселя Дисаси, сегодня пару Тьяго Силве в центре обороны составил Леви Колвилл. А также стоит отметить, что "синие" вышли играть без номинального форварда. Роль ложной девятки выполнял Коул Палмер.

Началось все с чрезвычайных скоростей в исполнении "Челси", которые буквально раздавили своих соперников активным прессингом на чужой половине поля. Результатом этого прессинга были постоянные потери и ошибки "канониров" на очень тяжелом дождевом газоне. Свои результаты этот прессинг принес и на табло: на 13-й минуте после очередной быстрой атаки Рахим Стерлинг сделал подачу на Михаила Мудрика, тот дотянулся до мяча и после этого круглый попал в руку Уильяму Салибу. После просмотра ВАР Крис Кавана назначил пенальти. А Коул Палмер, который с боем отобрал право на пробитие одиннадцатиметрового у Стерлинга, его реализовал.

Обычно уверенный при игре под давлением "Арсенал" не был похож сам на себя. Впрочем и подобный ритм "Челси" смог выдержать только до 20 минуты, после чего подопечные Маурисио Почеттино немного успокоились, а ребята Артеты взяли мяч под свой контроль. Испанский специалист был явно не в восторге от того, что он наблюдал на газоне "Стэмфорд Бридж", во время паузы он собрал едва ли не всю команду, раздав своим подопечным ценные указания. Частично они сработали. Гости взяли мяч под свой контроль, однако остроты в атаке в первом тайме в их исполнении мы так и не увидели. Также, играя против мяча, мы увидели классический для "канониров" прессинг, под действием которого "пенсионеры" частенько просто выбивали мяч куда подальше вперед, а не разыгрывали короткие комбинации.

А "Челси" находил свои моменты за счет контратак: удары от Энцо пролетел точно в руки Давиду Рая, а выстрел от Палмера пролетел в нескольких сантиметрах от стойки. Первый тайм был за "синими" и счет на табло это справедливо отражал.

А то, как началась вторая половина встречи, войдет во все заголовки украинских изданий. И все из-за невероятной красоты гола в исполнении Михаила Мудрика. Оказался украинец на фланге и готовил подачу (или нет?). Своим ударом/подачей Мудрик перебросил Давида Раю и удвоил преимущество "синих". Подавал ли, или сознательно пробивал Михаил, он ответит чуть позже, но в любом случае, гол волшебный. 2:0.

И именно после этого "Арсенал" перешел в режим берсерка. То, с какой мощью они бросились на ворота Роберта Санчеса, по-настоящему впечатляет. Казалось, что остановить подобное давление от Жезуса, Мартинелли и Сака будет невозможно. Впрочем хозяевам поля удалось выдержать этот порыв, параллельно ища собственные моменты в контратаках.

В середине второй половины встречи Мудрик под овации "Стэмфорда" покинул зеленый газон, уступив место Николя Джексону. Сегодня он может быть собой доволен. А вот Александр Зинченко покинул поле еще после перерыва, поскольку он получил желтую карточку (как раз за фол против Мудрика) и Микель Артета явно не хотел рисковать левым флангом обороны, поэтому выпустил вместо украинца Такехиро Томиясу.

"Арсенал", несмотря на то, что их первые попытки отквитать гол не увенчались успехом, даже не думал останавливаться. Как ни странно, но гол пришел не после наигранной комбинации, которых хватало, а после банальной ошибки от Роберта Санчеса, который выбил круглого на Деклана Райса, а полузащитник "Арсенала" без раздумий пробил по воротам, которые покинул испанский голкипер. 2:1.

Почувствовав запах крови, "канониры" понеслись сравнивать счет и чисто в чемпионском стиле им это удалось. Красивая подача от Букайо Сака, недоработал Мало Гюсто с Леандро Троссардом на дальней штанге и бельгиец отправил круглого мимо Санчеса. 2:2 "Арсенал" в очередной раз демонстрирует характер, хотя это уже не удивляет, свои ошибки они наделали в прошлом сезоне. В этом пора исправляться, что они и делают.

До конца матча подопечные Микеля Артеты могли забивать и победный, впрочем и у "синих" был свой шанс забить еще один гол. Но этот триллер должен был закончиться вничью, поскольку обе команды были по-своему неотразимы: "Челси" показал высококлассный футбол против не менее высококлассного соперника, а "Арсенал" продемонстрировал характер, не опустив голову после двух пропущенных, найдя в себе силы сравнять счет на табло.

Это было красиво, это было нагло со стороны "Челси", это было по-чемпионски со стороны "Арсенала". Это было настоящее дерби.

АПЛ, 9-й тур

Стадион: "Стэмфорд Бридж" (Лондон)

Главный судья: Крис Кавана (Англия)

"Челси" — "Арсенал" 2:2

Голы: Палмер (15, с пенальти), Мудрик (48) — Райс (77), Троссард (84)

"Челси": Санчес — Гюсто, Силва, Колвилл, Кукурелья — Галлахер, Кайседо, Фернандес — Палмер (Джеймс, 84), Стерлинг (Мадуэке, 84), Мудрик (Джексон, 65)

"Арсенал": Рая — Уайт, Салиба, Габриэл, Зинченко (Томиясу, 46) — Эдегор (Хаверц, 78), Жоржиньо (Смит-Роу, 68), Райс — Сака, Жезус (Нкетиа, 68), Мартинелли (Троссард, 78)

Предупреждения: Палмер (8), Силва (48), Кукурелья (71) — Зинченко (11), Нкетиа (89), Уайт (90+1)