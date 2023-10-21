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Канониры нивелировали старания Мудрика. Челси – Арсенал 2:2. Обзор матча и видео голов
Михаил заработал пенальти и забил, а вот Зинченко не особо порадовал
Getty Images / Global Images Ukraine
21 октября на поле "Стэмфорд Бридж" был сыгран центральный матч 9-го тура Английской Премьер-лиги между двумя лондонскими командами. "Челси" принимал "Арсенал и устроил своим гостям самый настоящий холодный душ. В первом тайме Мудрик заработал пенальти, который реализовал Палмер. В начале второй половины встречи Михаил то ли зряче, то ли случайно закинул снаряд за спину голкиперу "канониров". Тем не менее, ошибки Санчеса и Гюсто привели к тому, что "синие" потеряли преимущество в счете. 2:2 на табло стали итогом дерби.
Александр Зинченко провел на поле первый тайм, получив желтую карточку чуть ли не в дебюте встречи. В перерыве Артета выпустил вместо него Томиясу.
Смотрите видеообзор матча 9-го тура чемпионата Англии "Челси" – "Арсенал".
Лондон. "Стэмфорд Бридж".
Голы: Палмер (15, с пенальти), Мудрик (48) — Райс (77), Троссард (84)
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