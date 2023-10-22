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Артета: Несмотря на то, что мы пропустили такой гол Мудрика, мы продолжали идти вперед

Англия
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"Канониры" сделали камбэк в лондонском дерби

Артета: Несмотря на то, что мы пропустили такой гол Мудрика, мы продолжали идти вперед

фото - Getty Images

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Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета прокомментировал результативную ничью с "Челси" в рамках 9-го тура АПЛ.

"Первые 10 или 15 минут мы не были на том уровне интенсивности, который требуется в лондонском дерби. Не хватало целеустремленности во владении мячом и не хватало решительности в единоборствах, когда было много ситуаций, чтобы выиграть их. Мы должны защищать открытое пространство от одной из лучших команд в мире.

После этого мы начали что-то менять и захватить больше контроля над игрой. Однако во втором тайме интенсивность стала другой, мы начали выигрывать дуэли, мы начали играть вперед, мы начали играть с ножом в зубах. И это была уже другая игра.

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Несмотря на то, что мы пропустили в такой ситуации, как гол Мудрика, мы продолжали идти вперед. И мои игроки сделали именно то, что мы от них просили - никогда не сдаваться, и мы продолжать идти вперед. Надо было забить раньше, мы этого не сделали, но команда была готова бороться до конца. В конце концов, мы добыли очко после действительно тяжелого матча и того, как все началось", - рассказал наставник "канониров".

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В статье: Арсенал (Лондон) Микель Артета Челси (Лондон)
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Источник:
BBC

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