Артета: Несмотря на то, что мы пропустили такой гол Мудрика, мы продолжали идти вперед

Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета прокомментировал результативную ничью с "Челси" в рамках 9-го тура АПЛ.

"Первые 10 или 15 минут мы не были на том уровне интенсивности, который требуется в лондонском дерби. Не хватало целеустремленности во владении мячом и не хватало решительности в единоборствах, когда было много ситуаций, чтобы выиграть их. Мы должны защищать открытое пространство от одной из лучших команд в мире.

После этого мы начали что-то менять и захватить больше контроля над игрой. Однако во втором тайме интенсивность стала другой, мы начали выигрывать дуэли, мы начали играть вперед, мы начали играть с ножом в зубах. И это была уже другая игра.