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АПЛ. Шеффилд Юнайтед – Манчестер Юнайтед 1:2. Тяжело даже против аутсайдера

Англия
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“Манкунианцы” все-таки вырвали победу

АПЛ. Шеффилд Юнайтед – Манчестер Юнайтед 1:2. Тяжело даже против аутсайдера

Getty Images/Global Images Ukraine

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Английская Премьер-лига, девятый тур

"Бремолл Лейн" (Шеффилд)

Главный арбитр: Майкл Оливер

"Шеффилд Юнайтед" - "Манчестер Юнайтед" 1:2

Голы: Макберни 34 (пен.) – Мактоминей 28, Далот 77

Шеффилд Юнайтед: Фодерингем – Богл, Трасти, Робинсон, Томас – Хамер (Траоре 84), Соуза, Макети (Озборн 78) – Норвуд – Макберни (Брюстер 52), Арчер

Манчестер Юнайтед: Онана – Линделоф, Эванс (Варан 84), Магвайр, Далот – Мактоминей (Эриксен 63), Амрабат – Антони (Гарначо 84), Фернандеш, Рашфорд (Маунт 88) – Гейлунд (Марсьяль 63)

Предупреждения: Томас 37, Трасти 45, Соуза 62 – Эванс 82

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В статье: Манчестер Юнайтед Шеффилд Юнайтед
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