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Красивая точка от гостей. Шеффилд Юнайтед – Манчестер Юнайтед 1:2. Видео голов и обзор матча

Англия
(1 голосов)

Интересный поединок, хоть и с явным фаворитом на бумаге

Красивая точка от гостей. Шеффилд Юнайтед – Манчестер Юнайтед 1:2. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вашему вниманию представляем видеообзор матча девятого тура АПЛ, в котором команда из последней строчки таблицы "Шеффилд Юнайтед" противостояла тезкам "Манчестер Юнайтед". В первом тайме Мактоминей стал сразу и героем и антигероем. Сначала он забил гол, а через несколько минут привез пенальти. Во втором тайме красивую точку в матче дальним ударом поставил Далот.

“Шеффилд Юнайтед” – “Манчестер Юнайтед” 1:2

Голы: Макберни 34 (пен.) – Мактоминей 28, Далот 77

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В статье: обзор Манчестер Юнайтед Шеффилд Юнайтед
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