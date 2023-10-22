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Красивая точка от гостей. Шеффилд Юнайтед – Манчестер Юнайтед 1:2. Видео голов и обзор матча
Интересный поединок, хоть и с явным фаворитом на бумаге
Getty Images/Global Images Ukraine
Вашему вниманию представляем видеообзор матча девятого тура АПЛ, в котором команда из последней строчки таблицы "Шеффилд Юнайтед" противостояла тезкам "Манчестер Юнайтед". В первом тайме Мактоминей стал сразу и героем и антигероем. Сначала он забил гол, а через несколько минут привез пенальти. Во втором тайме красивую точку в матче дальним ударом поставил Далот.
“Шеффилд Юнайтед” – “Манчестер Юнайтед” 1:2
Голы: Макберни 34 (пен.) – Мактоминей 28, Далот 77
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