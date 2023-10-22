Красивая точка от гостей. Шеффилд Юнайтед – Манчестер Юнайтед 1:2. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию представляем видеообзор матча девятого тура АПЛ, в котором команда из последней строчки таблицы "Шеффилд Юнайтед" противостояла тезкам "Манчестер Юнайтед". В первом тайме Мактоминей стал сразу и героем и антигероем. Сначала он забил гол, а через несколько минут привез пенальти. Во втором тайме красивую точку в матче дальним ударом поставил Далот.

“Шеффилд Юнайтед” – “Манчестер Юнайтед” 1:2

Голы: Макберни 34 (пен.) – Мактоминей 28, Далот 77