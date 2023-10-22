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Источник: Грэм Поттер претендует стать новым тренер МЮ

Англия
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Грэм Поттер претендует стать новым тренером МЮ, если Джим Рэтклифф приобретет 25% акций клуба

Источник: Грэм Поттер претендует стать новым тренер МЮ

Фото: chelseafc.com

UA-Футбол
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Грэм Поттер может стать новым тренером "Манчестер Юнайтед".

Как сообщает The Sun, если британский миллиардер Джим Рэтклифф приобретет 25% акций клуба, то скорее всего уволит нынешнего тренера "красных дьяволов" Эрика тен Хага.

Источник также приводит аргументы, почему новым тренером "МЮ" может стать именно Грэм Поттер. Лучший друг Джима Рэтклифа является спортивным директором фонда "Ниццы" Дэйв Брейлсфорд и огромным поклонником Грэма Поттера. Вот почему The Sun считает, что Брейлсфорд будет рекомендовать именно Поттера на пост главного тренера "Манчестер Юнайтед".

Напомним, после девяти туров "МЮ" набрал 15 очков и находится на восьмом месте в турнирной таблице.

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В статье: Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Грэм Поттер
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Источник:
The Sun

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