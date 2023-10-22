АПЛ. Астон Вилла – Вест Хэм 4:1. Бирмингемцы укротили гостей из Лондона

Унаи Эмери выиграл тактический поединок у Дэвида Мойеса, а его подопечные еще и на индивидуальном уровне полностью уничтожили своих соперников. "Астон Вилла" возвращается на победный путь после неуклюжей ничьей против "Вулверхэмптона", а "Вест Хэм" проиграл впервые с 24 сентября. Как так случилось? Давайте разбираться.

Стартовый натиск от гостей продержался недолго. Казалось, что сегодня "Вест Хэм" покажет как минимум равный матч против условно равного соперника, однако Дуглас Луиз был явно против. Уже на 12-й минуте бразильский полузащитник закручивал мяч точно в дальнюю девятку ворот Альфонсо Ареоля, но голкипер справился. Как оказалось, на этом проверки от Луиза не завершились.

Но сначала Олли Уоткинс получил стопроцентный шанс, получив круглого в штрафной площадке и пробив рядом со штангой. Такие моменты Олли обычно решает с закрытыми глазами, но не на этот раз. А потом пришло время для второй проверки от Дугласа Луиза, который получил пас от Уоткинса и ударом с линии штрафной площадки прошил Ареоля. Да, там был незначительный рикошет от ноги Агерда, но он не сильно повлиял на эпизод. 1:0.

Первый тайм "вилланы" завершили в спокойном режиме, а "Вест Хэм" отказывался сломя голову лететь отыгрываться, опасаясь за собственные ворота. И опасаться было чего, ведь в дебюте второй половины встречи Конса прорывался в штрафную и был сбит Хулианом Альваресом. Это пенальти, который уверенно реализовал неутомимый Дуглас Луиз. Это его 5 гол в этом сезоне и первый дубль в профессиональной карьере. 2:0.

И только второй пропущенный гол заставил подопечных Дэвида Мойеса наконец включить режим агрессивного футбола, который нередко помогал им в начале этого сезона. Особенно помог быстрый ответный гол после удара от Джарреда Боуэна. Рикошет стал ключевым в том моменте, но после сокращения отставания мы увидели тот самый "Вест Хэм", к которому привыкли. Хотелось лишь спросить: "А сначала так играть нельзя было?" Конечно, это раскрывало больше свободных зон в обороне "молотобойцев". Как оказалось, Уоткинсу лишь этого и требовалось.

Нападающий бирмингемского клуба вышел на ворота под небольшим углом, раскрутил Курта Зума и засадил мяч точно в ближнюю девятку, которую Ареоля просто не контролировал. И это нокаут, после которого "молотобойцы" больше не поднимались. Более того, за несколько минут до конца матча Леон Бейли вколотил еще один гол в ворота Ареоля, очень красиво ямайский вингер качнул своего оппонента и пробил точно в дальний угол ворот Ареоля. 4:1.

Качественный матч и заслуженная победа от подопечных Унаи Эмери выводит их на 5 строчку турнирной таблицы АПЛ, а "Вест Хэм" остается девятым, как раз между "Манчестер Юнайтед" и "Челси".

АПЛ, 9-й тур

Стадион: "Вилла Парк" (Бирмингем)

Главный судья: Дэвид Кут (Англия)

"Астон Вилла" — "Вест Хэм" 4:1

Голы: Луиз (30, 52, с пенальти), Уоткинс (74), Бэйли (89) — Боуэн (56)

"Астон Вилла": Мартинес — Кэш, Конса, Торрес, Динь — Макгинн, Камара, Луиз, Дзаньоло (Бэйли, 76) — Диаби (Тилеманс, 85), Уоткинс

"Вест Хэм": Ареоля — Цоуфал, Зума, Агерд, Эмерсон — Уорд-Праус, Альварес — Боуэн, Соучек (Кудус, 67), Пакета (Ингс, 86) — Антонио (Форнальс, 90+1)

Предупреждение: Эмерсон (55)