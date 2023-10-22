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Болельщики Манчестер Сити скандировали оскорбления в адрес умершего вчера Бобби Чарльтона

Англия
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Клуб осудил поведение болельщиков и пообещал наказать виновных

Болельщики Манчестер Сити скандировали оскорбления в адрес умершего вчера Бобби Чарльтона

Twitter Manchester United

UA-Футбол
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Бывший нападающий "МЮ" и обладатель Золотого мяча 1966 года Бобби Чарльтон скончался 21 октября в возрасте 86 лет.

Как сообщает Sky Sports, в перерыве матча с "Брайтоном" в 9-м туре АПЛ группа болельщиков "Манчестер Сити" скандировала оскорбительные кричалки о Чарльтоне. Клуб осудил поведение болельщиков и пообещал наказать виновных, изучив записи с камер видеонаблюдения.

"Клуб самым решительным образом осуждает эти скандирования и приносит извинения у семьи и друзей сэра Бобби, а также у всех сотрудников "Манчестер Юнайтед".

В этот день, когда стадион встал, чтобы отдать дань уважения нашей легенде Фрэнсису Ли, болельщики "Манчестер Сити" должны как никто другой понимать и ценить необходимость уважения в нашей игре.

Наша служба безопасности изучает записи с камер видеонаблюдения. Мы благодарны тем, кто уже выступил с заявлением по этому вопросу, и продолжаем обращаться за любой информацией, которая может помочь нам идентифицировать причастных, чтобы мы могли принять соответствующие меры для их отстранения", - говорится в заявлении клуба.

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В статье: Бобби Чарльтон Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
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Источник:
skysports

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