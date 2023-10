У Холанда 115 очков по системе гол+пас в 100 последних матчах на клубном уровне

В среду "Ман Сити" одержал победу со счетом 3:1 над "Янг Бойз" в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Эрлинг Холанд сделал дубль.

Теперь у Холанда 115 (96+19) очков по системе "гол+пас" в 100 последних матчах во всех турнирах на клубном уровне.

Ранее норвежец выступал также за дортмундскую "Боруссию".

115 - Erling Haaland has been directly involved in 115 goals across his last 100 appearances in all competitions at club level (96 goals, 19 assists). Force. pic.twitter.com/0ZHZcykeHl