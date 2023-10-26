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У Холанда 115 очков по системе гол+пас в 100 последних матчах на клубном уровне

Англия
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Фантастическая результативность норвежца

У Холанда 115 очков по системе гол+пас в 100 последних матчах на клубном уровне

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В среду "Ман Сити" одержал победу со счетом 3:1 над "Янг Бойз" в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Эрлинг Холанд сделал дубль.

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Теперь у Холанда 115 (96+19) очков по системе "гол+пас" в 100 последних матчах во всех турнирах на клубном уровне.

Ранее норвежец выступал также за дортмундскую "Боруссию".

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В статье: Манчестер Сити Эрлинг Холанд
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