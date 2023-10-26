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Роналду не попал в топ-10 лучших игроков МЮ за всю историю клуба по версии FourFourTwo

Англия
(1 голосов)

Роналду вне десятки

Роналду не попал в топ-10 лучших игроков МЮ за всю историю клуба по версии FourFourTwo

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Английский журнал FourFourTwo опубликовал свой список лучших игроков в истории "Манчестер Юнайтед".

На первом месте оказался чемпион мира - 1966 в составе сборной Англии, сэр Бобби Чарльтон. На его счету 199 голов в 606 матчах за "красных дьяволов".

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На втором месте обладатель "Золотого мяча" Джордж Бест - 143 гола в 360 матчах.

На третьем - бывший полузащитник клуба Брайан Робсон, который был капитаном команды на протяжении 12 лет (1982-1994 гг.). У него 69 голов в 339 матчах. Далее расположились следующие игроки: Эрик Кантона, Денис Лоу, Уэйн Руни, Райан Гиггз, Дункан Эдвардс, Петр Шмейхель, Пол Скоулз.

Примечательно, что в десятку лучших игроков клубной истории не вошел португальский форвард Криштиану Роналду.

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В статье: Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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Источник:
fourfourtwo

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Комментарии (3)
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KondratCheUa (Чернигов)
26.10.2023 в 16:49
Как по мне то он точно в 3-ке! Такой рейтинг составлен из - за ситуации с интервью и скандальным уходом, но как футболист он очень многое дал Манчестер Юнайтед!
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0
0
trafalgar (Запорожье)
26.10.2023 в 14:56
минимум в 5
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0
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Баpceлиниуc
26.10.2023 в 16:16
..десятке, всё правильно.
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0
-1

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