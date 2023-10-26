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Роналду не попал в топ-10 лучших игроков МЮ за всю историю клуба по версии FourFourTwo
Роналду вне десятки
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Английский журнал FourFourTwo опубликовал свой список лучших игроков в истории "Манчестер Юнайтед".
На первом месте оказался чемпион мира - 1966 в составе сборной Англии, сэр Бобби Чарльтон. На его счету 199 голов в 606 матчах за "красных дьяволов".
На втором месте обладатель "Золотого мяча" Джордж Бест - 143 гола в 360 матчах.
На третьем - бывший полузащитник клуба Брайан Робсон, который был капитаном команды на протяжении 12 лет (1982-1994 гг.). У него 69 голов в 339 матчах. Далее расположились следующие игроки: Эрик Кантона, Денис Лоу, Уэйн Руни, Райан Гиггз, Дункан Эдвардс, Петр Шмейхель, Пол Скоулз.
Примечательно, что в десятку лучших игроков клубной истории не вошел португальский форвард Криштиану Роналду.
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