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Тонали за ставки на футбол дисквалифицирован на 10 месяцев и обязан пройти 8 месяцев терапии. Президент FIGC подтвердил

Англия
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Сандро Тонали дисквалифицирован на 10 месяцев

Тонали за ставки на футбол дисквалифицирован на 10 месяцев и обязан пройти 8 месяцев терапии. Президент FIGC подтвердил

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Решение об отстранении полузащитника "Ньюкасла" Сандро Тонали уже принято. Об этом сообщил президент FIGC Габриэле Гравина.

"Прокурор FIGC и Тонали достигли соглашения, которое я уже одобрил.

Соглашение предусматривает 10-месячную дисквалификацию плюс 8 месяцев реабилитационных мероприятий и не менее 16 публичных выступлений.

Правила предусматривают бан на несколько лет, но может быть достигнуто соглашение о признании вины и [установлены] смягчающие обстоятельства.

Ребята сотрудничали сверх всех ожиданий, поэтому мы продолжим придерживаться принятых правил", - сказал Гравина.

Тонали пропустит оставшуюся часть сезона АПЛ и не сыграет на Евро-2024, если Италия туда попадет.

Ранее футболист признался на допросе, что делал ставки на матчи "Милана", играя за клуб. Он также сообщил следователям, что страдает лудоманией.

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В статье: Ньюкасл Сандро Тонали
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Источник:
football-italia

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