Тонали за ставки на футбол дисквалифицирован на 10 месяцев и обязан пройти 8 месяцев терапии. Президент FIGC подтвердил

Решение об отстранении полузащитника "Ньюкасла" Сандро Тонали уже принято. Об этом сообщил президент FIGC Габриэле Гравина.

"Прокурор FIGC и Тонали достигли соглашения, которое я уже одобрил.

Соглашение предусматривает 10-месячную дисквалификацию плюс 8 месяцев реабилитационных мероприятий и не менее 16 публичных выступлений.

Правила предусматривают бан на несколько лет, но может быть достигнуто соглашение о признании вины и [установлены] смягчающие обстоятельства.

Ребята сотрудничали сверх всех ожиданий, поэтому мы продолжим придерживаться принятых правил", - сказал Гравина.