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Тонали за ставки на футбол дисквалифицирован на 10 месяцев и обязан пройти 8 месяцев терапии. Президент FIGC подтвердил
Сандро Тонали дисквалифицирован на 10 месяцев
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Решение об отстранении полузащитника "Ньюкасла" Сандро Тонали уже принято. Об этом сообщил президент FIGC Габриэле Гравина.
"Прокурор FIGC и Тонали достигли соглашения, которое я уже одобрил.
Соглашение предусматривает 10-месячную дисквалификацию плюс 8 месяцев реабилитационных мероприятий и не менее 16 публичных выступлений.
Правила предусматривают бан на несколько лет, но может быть достигнуто соглашение о признании вины и [установлены] смягчающие обстоятельства.
Ребята сотрудничали сверх всех ожиданий, поэтому мы продолжим придерживаться принятых правил", - сказал Гравина.
Тонали пропустит оставшуюся часть сезона АПЛ и не сыграет на Евро-2024, если Италия туда попадет.
Ранее футболист признался на допросе, что делал ставки на матчи "Милана", играя за клуб. Он также сообщил следователям, что страдает лудоманией.
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