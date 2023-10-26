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Джонс: Когда Мак Аллистер выпячивает задницу, отобрать у него мяч становится невозможно

Англия
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У каждого своя техника контроля мяча

Джонс: Когда Мак Аллистер выпячивает задницу, отобрать у него мяч становится невозможно

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Хавбек "Ливерпуля" Кертис Джонс рассказал о некоторых интересных игровых нюансах своих товарищей по команде.

"Как Мак Аллистер прикрывает мяч - никогда раньше не видел чего-то подобного. Он немного выпячивает задницу, и отобрать у него мяч становится невозможно. Он по своему опыту знает, когда его будут прессинговать и в какую сторону надо двигаться после этого.

Салах зачастую также творит удивительные вещи. В игре бывают моменты, когда он особо ничего не делает, а потом берет и забивает. Он постоянно остается вовлеченным в игру. В его голове всегда сидит одна и та же мысль: "Я забью гол для команды".

Учусь у всех парней без исключения. Я из таких людей, которые всегда открыты к чему-то новому. Всегда буду стараться брать что-то из их игры и смотреть, как это поможет мне стать лучше", –сказал Джонс.

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В статье: Ливерпуль Мохамед Салах Кертис Джонс Алексис Мак Аллистер
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Источник:
Liverpool Echo

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