Джонс: Когда Мак Аллистер выпячивает задницу, отобрать у него мяч становится невозможно

Хавбек " Ливерпуля " Кертис Джонс рассказал о некоторых интересных игровых нюансах своих товарищей по команде.

"Как Мак Аллистер прикрывает мяч - никогда раньше не видел чего-то подобного. Он немного выпячивает задницу, и отобрать у него мяч становится невозможно. Он по своему опыту знает, когда его будут прессинговать и в какую сторону надо двигаться после этого.

Салах зачастую также творит удивительные вещи. В игре бывают моменты, когда он особо ничего не делает, а потом берет и забивает. Он постоянно остается вовлеченным в игру. В его голове всегда сидит одна и та же мысль: "Я забью гол для команды".

Учусь у всех парней без исключения. Я из таких людей, которые всегда открыты к чему-то новому. Всегда буду стараться брать что-то из их игры и смотреть, как это поможет мне стать лучше", –сказал Джонс.