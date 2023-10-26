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Манчестер Сити пожизненно запретил посещать матчи команды фанатам, оскорблявших Бобби Чарльтона
Клуб пожизненно забанил двух несовершеннолетних болельщиков
Getty Images / Global Images Ukraine
"Манчестер Сити" удалось найти двух болельщиков, которые позволили себе оскорбительные скандирования в адрес легендарного футболиста "Манчестер Юнайтед" Бобби Чарльтона. Фанаты подверглись санкциям со стороны клуба в виде пожизненного запрета на посещение матчей "горожан".
"Манчестер Сити" может подтвердить, что личности двух несовершеннолетних болельщиков, которые выкрикивали оскорбительные кричалки в минувшем матче выходных с "Брайтон энд Хоув Альбион", проходящем на "Этихад", были установлены.
Указанные лица отстранены от посещения всех домашних и выездных матчей, а их данные были переданы полиции Манчестера, которая расследует это дело. После завершения продолжающегося расследования полиция Манчестера наложит на эти лица официальные санкции", — цитирует заявление клуба Manchester Evening News.
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