Манчестер Сити пожизненно запретил посещать матчи команды фанатам, оскорблявших Бобби Чарльтона

"Манчестер Сити" удалось найти двух болельщиков, которые позволили себе оскорбительные скандирования в адрес легендарного футболиста "Манчестер Юнайтед" Бобби Чарльтона. Фанаты подверглись санкциям со стороны клуба в виде пожизненного запрета на посещение матчей "горожан".

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"Манчестер Сити" может подтвердить, что личности двух несовершеннолетних болельщиков, которые выкрикивали оскорбительные кричалки в минувшем матче выходных с "Брайтон энд Хоув Альбион", проходящем на "Этихад", были установлены.

Указанные лица отстранены от посещения всех домашних и выездных матчей, а их данные были переданы полиции Манчестера, которая расследует это дело. После завершения продолжающегося расследования полиция Манчестера наложит на эти лица официальные санкции", — цитирует заявление клуба Manchester Evening News.