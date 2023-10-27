Факундо Пеллистри: Манчестер - это только Юнайтед. Вы не увидите на улицах футболок или флагов Сити

21-летний футболист "Манчестер Юнайтед" Факундо Пеллистри заявил, что жители Манчестера поддерживают только "Юнайтед".

"Манчестер - это только "Юнайтед". Вы не увидите на улицах футболок или флагов "Сити".

Иногда мы с моей девушкой выходим и пытаемся найти кого-нибудь". Но никого не видим", - сказал полузащитник в интервью Carve Deportiva.