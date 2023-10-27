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Факундо Пеллистри: Манчестер - это только Юнайтед. Вы не увидите на улицах футболок или флагов Сити
Футболист Юнайтед высказался перед дерби
Getty Images/Global Images Ukraine
21-летний футболист "Манчестер Юнайтед" Факундо Пеллистри заявил, что жители Манчестера поддерживают только "Юнайтед".
"Манчестер - это только "Юнайтед". Вы не увидите на улицах футболок или флагов "Сити".
Иногда мы с моей девушкой выходим и пытаемся найти кого-нибудь". Но никого не видим", - сказал полузащитник в интервью Carve Deportiva.
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Источник:Martin Charquero
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