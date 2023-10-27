МЮ получил рекордные для Англии 648,4 млн фунтов дохода в сезоне-2022/23, но завершил период с убытком

Как передает Daily Mail, за прошедший отчетный период доходы "Манчестер Юнайтед" составили 648,4 млн фунтов. Это рекорд для английских клубов. При этом коммерческие доходы клуба впервые превысили 300 млн фунтов.

При этом долгосрочная задолженность осталась на уровне 538 млн фунтов, поскольку в прошлом финансовом году Глейзеры отказались от дивидендов.

Несмотря на рекордный доход, год стал для "МЮ" убыточным - убытки клуба составили 42,1 млн фунтов.

Зарплатная ведомость снизилась на 52,8 млн фунтов - до 331,4 млн фунтов. В значительной степени это связано с тем, что в сезоне-2022/23 клуб не квалифицировался в Лигу чемпионов.