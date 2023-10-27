Ливерпуль выиграл семь матчей из семи на Энфилде, повторив свое достижение 33-летней давности

"Ливерпуль" одержал седьмую победу в семи матчах нового сезона на домашней арене, повторив свое достижение 33-летней давности.

Последний раз "красным" удалось выиграть стартовые семь матчей с учетом всех соревнований в сезоне-1990/1991. Тогда победная домашняя серия прервалась в восьмой игре, когда в рамках Первого дивизиона, существовавшего до образования английской Премьер-лиги, "Ливерпуль" сыграл вничью с "Манчестер Сити".

По состоянию на сегодня мерсисайдцы занимают четвертое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 20 очков по результатам девяти проведенных встреч. В группе E Лиги Европы "Ливерпуль" лидирует, выиграв три матча с общим счетом 10:2. Следующий матч команда Юргена Клоппа проведет на "Энфилде" 28 октября, когда в гости к "Ливерпулю" пожалует "Ноттингем Форест".