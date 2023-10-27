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Ньюкасл составил список кандидатов на замену дисквалифицированному Сандро Тонали

Англия
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Ньюкасл определился с кандидатами на замену итальянцу

Ньюкасл составил список кандидатов на замену дисквалифицированному Сандро Тонали

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Ньюкасл" определился с кандидатами на замену итальянскому полузащитнику Сандро Тонали, который был обвинен в совершении нелегальных ставок.

Как сообщает The Athletic, руководство английского клуба составило список претендентов на свободную позицию. В сферу интересов "сорок" входят Калвин Филлипс ("Манчестер Сити"), Скотт Мактоминей ("Манчестер Юнайтед"), Жоау Пальинья ("Фулхэм") и Амаду Онана ("Эвертон").

26 октября стало известно, что Итальянская федерация футбола дисквалифицировала Сандро Тонали за ставки на 10 месяцев.

Тонали перешел в "Ньюкасл" из "Милана" в прошлое трансферное окно за €64 млн. В текущем сезоне хавбек провел за "сорок" 12 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, - € 60 млн.

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В статье: Ньюкасл Сандро Тонали
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Источник:
theathletic

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