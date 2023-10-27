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Юрген Клопп раскритиковал главного тренера сборной Франции Дидье Дешама

Англия
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Клопп раскритиковал Дешама за вызов в сборную Ибраима Конате

Юрген Клопп раскритиковал главного тренера сборной Франции Дидье Дешама

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп раскритиковал наставника национальной команды Франции Дидье Дешама за вызов в сборную защитника Ибраима Конате. Футболист пропустил матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы с "Тулузой" (5:1).

"Сегодня его не было в составе, но мне в Конате абсолютно все нравится. Проблема в том, что у него было несколько травм, а Дешам заставил его играть 90 и 87 минут в последних двух матчах, поэтому мы оставили его отдыхать.

Он мог бы выйти на поле сегодня вечером, но ему еще предстоит сыграть в воскресенье Итак, господин Дешам, именно так мы даем игрокам отдых, а не на три минуты. Но в остальном мы более чем довольны Конате", - приводит слова Клоппа Footmercato.

В нынешнем сезоне Конате принял участие в девяти матчах за "Ливерпуль" во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

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В статье: Юрген Клопп Ливерпуль Ибраима Конате
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Источник:
footmercato

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