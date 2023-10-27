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Челси – Брентфорд. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия
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Михаил Мудрик и "Челси" наконец-то проявляют признаки жизни

Челси – Брентфорд. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

После очень мощного в плане игры, но не такого приятного в плане результата матча против "Арсенала", подопечные Маурисио Почеттино настроены более чем серьезно и в матче против "Брентфорда" их устроит только три очка.

Команда Томаса Франка имеет определенные проблемы с травмами, хотя их оппоненты в этом сезоне на травмах собаку съели. "Пчелы" раньше времени сдаваться не будут, а потому нас ждет интересный матч.

Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по киевскому времени в субботу, 28 октября.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на канале Setanta Sports.

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Трансляция матча "Челси" — "Брентфорд"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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В статье: Английская Премьер-лига Чемпионат Англии Маурисио Почеттино Брентфорд (Лондон) Челси (Лондон) АПЛ Михаил Мудрик Томас Франк смотреть футбол онлайн
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