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Челси – Брентфорд. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Михаил Мудрик и "Челси" наконец-то проявляют признаки жизни
Getty Images / Global Images Ukraine
После очень мощного в плане игры, но не такого приятного в плане результата матча против "Арсенала", подопечные Маурисио Почеттино настроены более чем серьезно и в матче против "Брентфорда" их устроит только три очка.
Команда Томаса Франка имеет определенные проблемы с травмами, хотя их оппоненты в этом сезоне на травмах собаку съели. "Пчелы" раньше времени сдаваться не будут, а потому нас ждет интересный матч.
Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по киевскому времени в субботу, 28 октября.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на канале Setanta Sports.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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