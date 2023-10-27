Челси – Брентфорд. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

После очень мощного в плане игры, но не такого приятного в плане результата матча против "Арсенала", подопечные Маурисио Почеттино настроены более чем серьезно и в матче против "Брентфорда" их устроит только три очка.

Команда Томаса Франка имеет определенные проблемы с травмами, хотя их оппоненты в этом сезоне на травмах собаку съели. "Пчелы" раньше времени сдаваться не будут, а потому нас ждет интересный матч.

Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по киевскому времени в субботу, 28 октября.

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Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Челси" — "Брентфорд" Смотреть трансляцию

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