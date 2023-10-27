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Арсенал – Шеффилд Юнайтед. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
В ожидании возвращения на поле Александра Зинченко
Getty Images / Global Images Ukraine
Посреди недели "Арсенал" одержал победу над "Севильей" и Александр Зинченко остался в том матче неиспользованной заменой. Теперь ждем украинца в старте. На этот раз "канонирам" будет противостоять главный аутсайдер этого сезона Премьер-лиги, "Шеффилд Юнайтед".
У "клинков" очень много игровых проблем и поездка на "Эмирейтс" вряд ли закончится для них положительно, но бой они точно дадут.
Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 28 октября.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на канале Setanta Sports.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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