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Арсенал – Шеффилд Юнайтед. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия
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(1 голосов)

В ожидании возвращения на поле Александра Зинченко

Арсенал – Шеффилд Юнайтед. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Посреди недели "Арсенал" одержал победу над "Севильей" и Александр Зинченко остался в том матче неиспользованной заменой. Теперь ждем украинца в старте. На этот раз "канонирам" будет противостоять главный аутсайдер этого сезона Премьер-лиги, "Шеффилд Юнайтед".

У "клинков" очень много игровых проблем и поездка на "Эмирейтс" вряд ли закончится для них положительно, но бой они точно дадут.

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 28 октября.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на канале Setanta Sports.

Трансляция матча
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Трансляция матча "Арсенал" — "Шеффилд Юнайтед"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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В статье: Арсенал (Лондон) Английская Премьер-лига Чемпионат Англии Микель Артета АПЛ Шеффилд Юнайтед Александр Зинченко смотреть футбол онлайн
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
27.10.2023 в 19:58
Зина в запасе а может и нет
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