Арсенал – Шеффилд Юнайтед. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Посреди недели "Арсенал" одержал победу над "Севильей" и Александр Зинченко остался в том матче неиспользованной заменой. Теперь ждем украинца в старте. На этот раз "канонирам" будет противостоять главный аутсайдер этого сезона Премьер-лиги, "Шеффилд Юнайтед".

У "клинков" очень много игровых проблем и поездка на "Эмирейтс" вряд ли закончится для них положительно, но бой они точно дадут.

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 28 октября.

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