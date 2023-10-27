"Это то же самое, что выиграть лотерею". Как Эрик тен Хаг познакомился с Хосепом Гвардиолой

Сегодня Эрик тен Хаг и Хосеп Гвардиола представляют враждебные лагеря, однако не так давно находились на одной стороне. Возможно, кто-то не знает, но оба специалиста пересеклись в стане мюнхенской "Баварии" – эта история стартовала в 2013-м, длилась два года, затем голландец откликнулся на приглашение "Утрехта".

Какими были их взаимоотношения? Повлиял ли Пеп на мировоззрение коллеги, с которым будет соревноваться в дерби? Рассказываем один из захватывающих эпизодов.

Бытует мнение, что именно Гвардиола привел тен Хага в офис на Забенер Штрассе. Вовсе нет – кандидатуру Эрика пролоббировал Маттиас Заммер, который работал спортивным директором в сборной Германии и давно интересовался видением нидерландца по развитию молодежи. Функционер надеялся назначить коуча главным в U-21, считал его смесью "голландца и немца", поскольку, кроме фанатичной любви к красивому футболу, еще прослеживалась твердая дисциплинарная жилка, и после отказа обратился к "Баварии" – мол, такого кадра упустить нельзя.

На первый взгляд, тен Хаг согласился на авантюру – кто бы еще в здравом уме покинул "АДО Ден Хаг", с которым в сезоне 2012/13 финишировал в двух очках от плей-офф за место в Лиге Европы? И это ради резерва мюнхенцев, снующего в четвертом по знаковости дивизионе?

"То время было чрезвычайно ценным для меня. Многие люди в Нидерландах качали головами, когда оставил Эредивизи ради Региональной лиги".

Эрик даже пошутил по этому поводу – назвал переход "нелогичным шагом" – хотя на самом деле преследовал конкретную цель: перенять опыт у каталонца.

Надо сказать, что в стане "рекордмайстера" на появление нового тренера отреагировали с добродушными шутками и сразу окрестили прозвищем "мини Пеп". В этом был смысл – несмотря на то, что тен Хаг старше на одиннадцать месяцев, он имеет такой же рост (180 сантиметров), прическу (точнее, ее отсутствие), был похож в базовых спортивных принципах.

Это подтвердил Стив Макларен, помощник в "Манчестер Юнайтед": "С тактической точки зрения Эрик выдающийся, поскольку работал с Пепом в мюнхенской "Баварии" и перенял его видение. Там его называли "мини Пепом".

Хосеп запомнил встречу: "Мы встретились в Мюнхене, когда я только прибыл. Помню, что он тренировал вторую команду в тех же помещениях. Я подошел, чтобы поздороваться и представился. Эрик приходил ко мне в офис, чтобы поговорить о футболе. Иногда нам было нужно провести совместную тренировку, обсудить некоторых ребят. Я удивился, настолько он скромный.

Вторая команда мюнхенской "Баварии" – это лишь шаг для менеджера, ты не будешь там все время. Он уехал в Нидерланды, где превзошел себя в "Аяксе" из Амстердама. То, что он сделал, говорит само за себя".

Понятно, что специалисты выполняли разные задачи, поэтому не так часто контактировали – пока Гвардиола самоутверждался в Бундеслиге, Эрик взялся за "Баварию" II, где зафиксировал неоднозначные результаты. Если в кампании 2013/14 команда выиграла первенство, то через год довольствовалась "серебряной" ступенькой – лучшим оказался "Вюрцбургер Кикерс".

С другой стороны, не последняя миссия нидерландца заключалась в том, чтобы научить подопечных, интегрировать их в мюнхенскую систему – вот здесь тен Хаг черпал знания у Гвардиолы и строил похожую модель, что абсолютно приемлемо и правильно.

Вот что вспомнил голкипер Лукас Редер: "Философия тен Хага была очень похожа на философию Пепа Гвардиолы. Он хотел, чтобы коллектив имел хорошие пасовые качества и всегда играл с мячом. Его команды должны были хорошо держать мяч. Это было самым важным аспектом".

Для себя Эрик отметил важность работы флангами – Гвардиола постоянно привлекал фулбеков к атаке, позволял им задавать первичный темп, поэтому этот пунктик был бережно перенесен в "Аякс" и в конце концов "Манчестер Юнайтед". Аспекты, связанные с необходимостью развития культуры паса, универсализма, тактических трансформаций, продвижения мяча вперед также очень пригодились – тен Хаг не стал моментально футбольным гуру, однако существенно расширил опыт и увидел на практике, как воплощаются самые причудливые идеи, которые сейчас привычны.

"Я не хочу сравнивать себя с Гвардиолой, его список наград не имеет себе равных. Но Гвардиола, безусловно, вдохновил меня.

Каждый тренер хочет играть в атакующий футбол, как это делают его команды. Авантюрный, быстрый, динамичный, технически великолепный, с такой жаждой. Кто любит привлекательный футбол, тот стремится к этому. Конечно, я регулярно говорил с ним об этом. Я внимательно наблюдал за его тренировками. Я почувствовал подход Пепа вблизи".

В 2019-м голландец добавил: "Пеп был пионером, он изменил футбол в Германии. Как он переносит свою философию на поле, налаживает игру – переходы, атаку – он контролировал все. Иногда группы, иногда часть команды, иногда одного игрока. Все было невероятно зациклено на деталях. Его взгляды сенсационные, то, что он сделал в "Барселоне", "Баварии" и теперь в "Манчестер Сити" – этот стиль показывает, как много как он выигрывает".

Утверждение о пионерстве и "изменениях в Германии" трудно назвать объективными – как ни старался Гвардиола, но не переплюнул требл глубокоуважаемого Юппа Хайнкеса. В то же время надо отдать каталонцу должное – он попытался разнообразить "Баварию", сначала был отовсюду критикуемым, а затем нашел своего ценителя. Тен Хаг не даст соврать.

Впрочем, когда-то это все должно было прекратиться. Эрик нахватался мыслей и понимал, что надо двигаться дальше, ведь преследовал собственные амбиции. "Бавария" ІІ не давала возможностей зарекомендовать себя на полную – об этом заверил вышеупомянутый Редер: "И Гвардиола, и тен Хаг хотят добиться успеха. Было время, когда тен Хагу было трудно тренировать вторую команду. Это происходило потому, что нам приходилось отдавать игроков в первую команду, или же наоборот – Эрик должен был как-то их интегрировать чуть ли не за день до матча.

Он мог почувствовать, что возникают непредсказуемые проблемы, хотя строил свои планы и хотел выполнить их конкретным образом".

В молодежке тен Хаг развил талант Пьера-Эмиля Хейбьерга и еще нескольких интересных ребят, однако стремился к высшей цели (тем более, когда за плечами знакомство с Гвардиолой). "Я многому научился и никогда не жалел об этом. Работать в таком большом клубе с такой влиятельной личностью, как Гвардиола – это то же самое, что выиграть лотерею".

С предложением не замедлили – вышел "Утрехт", который нисколько не пожалел о принятом решении. Как ни крути, Эрик вывел коллектив в Лигу Европы, что было весьма солидным достижением. В 2017-м обратился "Аякс", а дальнейшую историю вы знаете – тен Хаг дорос до "Манчестер Юнайтед". Отчасти этот успех был бы невозможен без участия именно Гвардиолы.