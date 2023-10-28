Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лидер АПЛ продолжает побеждать. Кристал Пэлас - Тоттенхэм 1:2. Обзор матча и видео голов
Кристал Пэлас - Тоттенхэм 1:2. Обзор матча и видео голов
Getty Images / Global Images Ukraine
Вчера прошел матч 10-го тура английского чемпионата: "Кристал Пэлас" - "Тоттенхэм Хотспур".
Первый тайм команды провели без голевых моментов. В начале второго тайма защитник "Кристал Пэлас" отправил мяч в свои ворота, выведя "Тоттенхэм" вперед. На 66-й минуте Сон Хын Мин удвоил преимущество "шпор". На 90+4-й минуте игроку "Кристал Пэлас" Джордану Айю удалось отыграть один мяч, и на этом матч закончился в пользу "Тоттенхэма".
Английская премьер-лига. 10 тур
Голы: Айю 90+4 Тоттенхэм - Уорд 53 (авт.), Сон 66
Популярное сейчас
- Кривбасс — Днепр-1. Анонс и прогноз матча УПЛ на 28.10.2023
- Барселона - Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 28.10.2023
- Близниченко: Зашел с Зинченко в баню, смотрю – а у него оберег на поясе
- Тоттенхэм - единоличный лидер, Ман Сити и Арсенал в тройке, Челси десятый. Турнирная таблица АПЛ
- Роналду подарил Нганну часы за 110 тысяч фунтов перед боем против Фьюри
- Реклама Gatorade с Джорданом обошла легендарную рекламу Nike в списке лучших реклам в истории