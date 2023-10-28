Лидер АПЛ продолжает побеждать. Кристал Пэлас - Тоттенхэм 1:2. Обзор матча и видео голов

Вчера прошел матч 10-го тура английского чемпионата: "Кристал Пэлас" - "Тоттенхэм Хотспур".

Первый тайм команды провели без голевых моментов. В начале второго тайма защитник "Кристал Пэлас" отправил мяч в свои ворота, выведя "Тоттенхэм" вперед. На 66-й минуте Сон Хын Мин удвоил преимущество "шпор". На 90+4-й минуте игроку "Кристал Пэлас" Джордану Айю удалось отыграть один мяч, и на этом матч закончился в пользу "Тоттенхэма".