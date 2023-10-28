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Лидер АПЛ продолжает побеждать. Кристал Пэлас - Тоттенхэм 1:2. Обзор матча и видео голов

Англия
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(1 голосов)

Кристал Пэлас - Тоттенхэм 1:2. Обзор матча и видео голов

Лидер АПЛ продолжает побеждать. Кристал Пэлас - Тоттенхэм 1:2. Обзор матча и видео голов

Getty Images / Global Images Ukraine

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Вчера прошел матч 10-го тура английского чемпионата: "Кристал Пэлас" - "Тоттенхэм Хотспур".

Первый тайм команды провели без голевых моментов. В начале второго тайма защитник "Кристал Пэлас" отправил мяч в свои ворота, выведя "Тоттенхэм" вперед. На 66-й минуте Сон Хын Мин удвоил преимущество "шпор". На 90+4-й минуте игроку "Кристал Пэлас" Джордану Айю удалось отыграть один мяч, и на этом матч закончился в пользу "Тоттенхэма".

Английская премьер-лига. 10 тур

"Кристал Пэлас" - "Тоттенхэм" 1:2

Голы: Айю 90+4 Тоттенхэм - Уорд 53 (авт.), Сон 66

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В статье: Английская Премьер-лига Тоттенхэм (Лондон) Кристал Пэлас (Лондон)
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Комментарии (1)
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miha (Нежин)
28.10.2023 в 09:37
Команда каліф на час, проти аусайдера грали майже на рівних. Скоро може впасти.
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