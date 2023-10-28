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Челси - Брентфорд: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Англия
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Украинское противостояние в чемпионате Англии – смотреть прямую трансляцию

Челси - Брентфорд: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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“Брентфорд” присоединился к компании “украинских” команд в Премьер-лиги после дебюта Егора Ярмолюка в прошлом туре. В субботу “пчелы” будут противостоять “Челси” Михаила Мудрика – это еще одно украино-лондонское дерби.

Чемпионат Англии, десятый тур

28 октября 2023. Лондон, "Стэмфорд Бридж"

"Челси" 14:30 "Брентфорд"

Телетрансляція – Setanta Sports

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