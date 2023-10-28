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Арсенал – Шеффилд Юнайтед: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Команда Зинченко против аутсайдера – смотреть прямую трансляцию
Getty Images / Global Images Ukraine
“Шеффилд Юнайтед” остается одной из двух команд АПЛ без победы. С другой стороны, “Арсенал” еще ни разу не проигрывал. Борьба противоположностей в десятом туре чемпионата Англии.
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Чемпионат Англии, десятый тур
28 октября 2023. Лондон, "Эмирейтс"
"Арсенал" 17:00 "Шеффилд Юнайтед"
Телетрансляція – Setanta Sports
Трансляція матчу Арсенал - Шеффілд ЮнайтедСмотреть трансляцию
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